Астрономы обнаружили на Плутоне следы суперкриовулкана

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи пришли к мнению, что на Плутоне, возможно, существует суперкриовулкан. Это предположение было сделано после анализа данных, полученных от космического аппарата New Horizons в 2015 году, как сообщается в статье журнала arXiv.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ученые изучили информацию, полученную аппаратом New Horizons во время его мимолета мимо Плутона в 2015 году. Они обратили внимание на кратер по имени Киладзе, диаметр которого составляет 44 километра. Особенностью этого кратера является то, что окружающие его территории обладают спектральными характеристиками, свойственными водному льду. При этом химический состав поверхности в этом регионе включает в себя метановый лед.

Спектральные свойства водяного льда в кратере Киладзе схожи с характеристиками аммиачных соединений, аналогичными тем, что обнаружены на двух других местах на планете, где также предполагается наличие криовулканов. Сам кратер имеет искаженную форму и следы множественных обрушений, что схоже с кальдерой, образовавшейся в период активного криовулканизма.

Исходя из всех этих данных, ученые предполагают, что Киладзе может быть суперкриовулканом, в котором произошли взрывные события, приведшие к выбросу более 1000 кубических километров ледяной криомагмы.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...