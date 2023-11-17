В Австралии обнаружили древние скелеты крупнейшего в истории сумчатого животного

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

На территории Западной Австралии были обнаружены окаменелости древних гигантских сумчатых животных, принадлежащих роду дипротодонов, которые являются родственниками вомбатов и коал. Эти животные существовали в эпоху плейстоцена, примерно от 2,6 миллионов до 11 700 лет назад. Их размеры были впечатляющими, достигая высоты в холке до 1,7 метра, длины 3,8 метра и веса вплоть до 2,8 тонн.

Фото: openverse by Raymond Barlow is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

На данный момент обнаружено не менее 10 скелетов дипротодонов, однако их раскопка ещё не завершена. Судя по находкам, среди окаменелостей могут быть и взрослые, и молодые особи. Это указывает на то, что это место, возможно, находилось на маршруте миграции дипротодонов.

Части черепов, костей и зубов древних сумчатых разбросаны по всей земле, что описывается палеонтологом Гилбертом Прайсом из Университета Квинсленда как нечто невероятное. Дипротодоны появились приблизительно 2 миллиона лет назад и вымерли около 25 000 лет назад. Исследователи считают, что изменение климата и воздействие человека могли способствовать их исчезновению, но эти животные сосуществовали с аборигенами более 20 000 лет.

Окаменелости дипротодонов были обнаружены в разных частях Австралии, и это новое месторождение в Дю-Буле-Крик стало важным научным открытием. Помимо окаменелостей дипротодонов, исследователи также обнаружили свидетельства существования древних мангровых зарослей и окаменелостей крабов среди мегафауны. Это месторождение сочетает в себе животных, приспособленных к суше, с условиями, близкими к морским.

"Это место отличается своей уникальностью, не только для Западной Австралии, но и для всего континента", — подчеркнул палеонтолог Гилберт Прайс.

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