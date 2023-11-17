Недавние исследования выявили наличие древнего речного ландшафта под ледяным щитом Восточной Антарктиды. Это даёт уникальный взгляд на регион до того, как ледники покрыли континент.
В то время как большая часть земли, скрытой под ледяными щитами, подвергалась воздействию движущихся ледяных масс, данные, полученные от спутников, указывают на то, что район, прилегающий к подлёдным бассейнам Авроры и Шмидта, оставался почти нетронутым в течение 34 миллионов лет.
Профессор географии Стюарт Джеймисон, один из соавторов исследования, описывает это открытие как "призрачный ландшафт" подо льдом, который свидетельствует о том, что здесь ранее протекали реки, что свидетельствует о времени до образования ледяного щита.
Исследователи использовали ранее доступные данные для создания карты рельефа и впадин на поверхности льда, отражающей изменения в высоте подлежащего ландшафта. Эти данные выявили "острова топографии", находящиеся на глубине 2 километров под поверхностью, а также три блока земли, разделенные U-образными долинами.
Судя по всему, эти блоки ранее образовали единое суровое место. Однако разделение древнего континента Гондвана в меловой период (145-66 миллионов лет назад), вероятно, привело к разрыву блоков под воздействием тектонических сил.
Позднее, когда климат похолодал после мелового периода, ледяные шапки могли образоваться над каждым из этих блоков, и долины появились в результате таяния льда и стока воды с вершин. Эти реки, вероятно, стекали к побережью, находившемуся на расстоянии нескольких сотен километров, когда оно было доступно.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сообщает, что большой ледяной щит, который по-прежнему покрывает Антарктиду, образовался примерно 34 миллиона лет назад и покрыл весь континент. Этот ландшафт, как бы "замороженный во времени", остался нетронутым в течение многих миллионов лет.
Однако не вся Восточная Антарктида сохранила этот архаичный ландшафт. Там, где лёд становился наиболее толстым, давление вызывало таяние льда у основания ледяного щита, что приводило к размыванию земли и её изменению на протяжении миллионов лет.
Интересно, что в недавно обнаруженном месте лёд не достиг той толщины, которая была необходима для образования слоя воды под ним. По мнению Джеймисона, это свидетельствует о том, что лед практически "примёрз" к земле на вершине этого ландшафта.
Остаётся неясным, был ли этот ландшафт совершенно неизменным в течение 34 миллионов лет. Допущено, что периоды потепления, которые произошли около 14 миллионов лет назад и привели к исчезновению льдов в некоторых частях Восточной Антарктиды, могли вызвать частичное таяние льда над этим местом.
Для полной уверенности в возрасте этого ландшафта потребуется бурение льда и анализ образцов пород и отложений под ним. Это исследование поможет лучше понять, как изменяется ледяной щит Восточной Антарктиды, и как он реагирует на изменения климата в будущем.
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