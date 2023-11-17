Под Антарктидой обнаружили "призрак" древнего речного ландшафта

3:34 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Недавние исследования выявили наличие древнего речного ландшафта под ледяным щитом Восточной Антарктиды. Это даёт уникальный взгляд на регион до того, как ледники покрыли континент.

Фото: openverse by DIVA007 is licensed under CC BY 2.0

В то время как большая часть земли, скрытой под ледяными щитами, подвергалась воздействию движущихся ледяных масс, данные, полученные от спутников, указывают на то, что район, прилегающий к подлёдным бассейнам Авроры и Шмидта, оставался почти нетронутым в течение 34 миллионов лет.

Профессор географии Стюарт Джеймисон, один из соавторов исследования, описывает это открытие как "призрачный ландшафт" подо льдом, который свидетельствует о том, что здесь ранее протекали реки, что свидетельствует о времени до образования ледяного щита.

Исследователи использовали ранее доступные данные для создания карты рельефа и впадин на поверхности льда, отражающей изменения в высоте подлежащего ландшафта. Эти данные выявили "острова топографии", находящиеся на глубине 2 километров под поверхностью, а также три блока земли, разделенные U-образными долинами.

Судя по всему, эти блоки ранее образовали единое суровое место. Однако разделение древнего континента Гондвана в меловой период (145-66 миллионов лет назад), вероятно, привело к разрыву блоков под воздействием тектонических сил.

Позднее, когда климат похолодал после мелового периода, ледяные шапки могли образоваться над каждым из этих блоков, и долины появились в результате таяния льда и стока воды с вершин. Эти реки, вероятно, стекали к побережью, находившемуся на расстоянии нескольких сотен километров, когда оно было доступно.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, сообщает, что большой ледяной щит, который по-прежнему покрывает Антарктиду, образовался примерно 34 миллиона лет назад и покрыл весь континент. Этот ландшафт, как бы "замороженный во времени", остался нетронутым в течение многих миллионов лет.

Однако не вся Восточная Антарктида сохранила этот архаичный ландшафт. Там, где лёд становился наиболее толстым, давление вызывало таяние льда у основания ледяного щита, что приводило к размыванию земли и её изменению на протяжении миллионов лет.

Интересно, что в недавно обнаруженном месте лёд не достиг той толщины, которая была необходима для образования слоя воды под ним. По мнению Джеймисона, это свидетельствует о том, что лед практически "примёрз" к земле на вершине этого ландшафта.

Остаётся неясным, был ли этот ландшафт совершенно неизменным в течение 34 миллионов лет. Допущено, что периоды потепления, которые произошли около 14 миллионов лет назад и привели к исчезновению льдов в некоторых частях Восточной Антарктиды, могли вызвать частичное таяние льда над этим местом.

Для полной уверенности в возрасте этого ландшафта потребуется бурение льда и анализ образцов пород и отложений под ним. Это исследование поможет лучше понять, как изменяется ледяной щит Восточной Антарктиды, и как он реагирует на изменения климата в будущем.

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