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Первые известные случаи высокопатогенного птичьего гриппа в Антарктике могут угрожать пингвинам

3:13
Наука » Экология » Природа

Высокопатогенный птичий грипп (ВПГП), известный как особенно опасный вирус птичьего гриппа, был впервые обнаружен среди птиц в Антарктиде.

Первые известные случаи высокопатогенного птичьего гриппа в Антарктике могут угрожать пингвинам
Фото: openverse by leyla.a is licensed under CC BY-SA 2.0

Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) сделали это открытие после изучения отчетов о заболеваниях и необъяснимых смертях морских птиц на острове Бёрд в Южной Атлантике, который находится у северо-западной оконечности острова Южная Георгия, где располагается исследовательская станция BAS. Для выяснения причины рвоты у птиц, исследователи взяли клинические образцы и отправили их на анализ. Анализ мазков от коричневых поморников (Stercorarius antarcticus) показал наличие вируса птичьего гриппа HPAI H5N1 у этих птиц.

Согласно заявлению, опубликованному в понедельник 23 октября, вероятно, что источник этой инфекции на острове Бёрд связан с поморниками, вернувшимись после миграции из Аргентины, где также было зарегистрировано большое количество случаев этого вируса. Вспышка H5N1, начавшаяся в 2022 году, вызвала массовую гибель морских птиц по всему миру, и вирус также перешел на млекопитающих.

H5N1 в первую очередь поражает домашнюю птицу, такую как куры и индейки, а также различные виды диких птиц, включая уток и гусей. В 2022 году он стал причиной серьёзных проблем на птицефермах в США. Некоторые млекопитающие, включая кошек, норок, лисиц, тюленей и морских львов, также могут заразиться этим вирусом. А вот риск заражения человека H5N1 считается низким, так как случаев передачи вируса между людьми не было обнаружено, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продолжают следить за ситуацией.

Новые случаи заболевания H5N1 среди морских птиц на острове Бёрд вызывают опасения относительно местной дикой природы.

"На некоторых антарктических и субантарктических островах существуют уникальные виды, которые встречаются в небольших количествах. Если вирус доберется до этих групп птиц, это может угрожать их вымиранием", — высказался Тийс Куикен, ветеринарный патолог из Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме в Нидерландах.

Также медленно размножающиеся птицы, такие как пингвины и альбатросы, могут понести серьёзные потери. В случае гибели от 50% до 70% гнездовой колонии, понадобится долгое время для восстановления популяций.

В августе эксперты по птичьему гриппу предупредили, что H5N1 скоро распространится в Антарктический регион из Южной Америки, и этот прогноз, кажется, подтвердился. Поскольку в этом регионе ранее не было случаев высокопатогенного птичьего гриппа, учёные беспокоятся о возможных последствиях для дикой природы, которая здесь обитает.

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Что такое птичий грипп
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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