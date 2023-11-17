Версия: у берегов Австралии вымерли косатки, "помогавшие" людям в охоте на китов

4:59 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Природа

Генетический анализ выявил, что загадочная популяция косаток, которая, по утверждениям, сотрудничала с коренными австралийскими китобоями на протяжении тысячелетий и с европейскими китобоями на протяжении десятилетий, кажется, вымерла.

Фото: openverse by Christopher.Michel is licensed under CC BY 2.0

Прибрежные члены народа тауа, входящего в состав народа юин, взаимодействовали с косатками "беова", когда они вместе охотились на усатых китов в заливе Тюрембулерр (Туфолд) на восточном побережье Австралии в течение многих поколений. Согласно исследованию, опубликованному 12 октября в журнале "Наследственность", косатки брали только губы и языки убитых китов в рамках взаимовыгодного "соглашения", названного "Законом языка".

В XIX веке европейские колонизаторы использовали этот закон, чтобы создать прибыльную индустрию китобойного промысла в заливе. Письменные записи указывают, что косатки били по воде, предупреждая китобойные команды, включая представителей народа тауа, о приближении китов. Говорят, что косатки направляли китобоев к жертвам, иногда буксируя их на веревке, и даже помогали с гарпунами, чтобы облегчить добычу.

К 1930-м годам, после тысячелетий совместной охоты с людьми, эта популяция исчезла.

Исследователи проанализировали ДНК косатки по имени Старый Том, которая была 7-метровой длины. Её генетический код оказался настолько отличным от современных косаток, что предполагается, что эта охотничья популяция теперь вымерла.

Исследование также опиралось на традиционные знания, чтобы расширить понимание отношений между коренными австралийцами и "убийцами Эдема". Стивен Холмс, соавтор исследования и представитель народа тауа, отметил в исследовании, что для его народа "беова" (косатки) были братьями, связанными общими историческими сюжетами. По мнению Холмса, когда члены народа тауа уходили из жизни, они воплощались в "беова".

Старого Тома нашли мёртвым на берегу в 1930 году, и его скелет сейчас находится в музее косаток в Идене. Исабелла Ривз, докторант Университета Флиндерс в Австралии, возглавила новое исследование и провела анализ ДНК, используя его зубы и челюсть. Сначала эксперты установили, что Старый Том был самцом, что редко встречается у косаток, учитывая его активное участие в охоте на китов. Исследования показали, что самцы косаток обычно позволяют самкам охотиться.

Старый Том, вероятно, имел общего предка с новозеландскими косатками. Тем не менее, большая часть его генома отсутствует у современных косаток, что свидетельствует о потере разнообразия вследствие вымирания.

Смерть Старого Тома совпала с уходом косаток из Эдема и их почти полным исчезновением. Первоначально китобои народа тауа охотились с косатками для пищи, но позже эта практика стала коммерциализироваться с приходом европейцев в XIX веке.

Точное время начала отношений между людьми и косатками остаётся неизвестным. Однако передаваемые из поколения в поколение истории подсказывают, что коренные австралийцы охотились с косатками задолго до того, как европейцы использовали их в коммерческих целях.

Исследование подчеркивает, что это сотрудничество продолжалось тысячи лет и демонстрирует удивительные интеллектуальные способности косаток, их стратегическое мышление и способность взаимодействовать с людьми для достижения общей цели.

Некоторые популяции косаток охотятся на усатых китов и употребляют их мясо, но обычно это касается детенышей китов. Исследователи отмечают, что косатки Эдема в прошлом убивали взрослых китов в сотрудничестве с китобоями, что было бы трудно для них сделать в одиночку.

"Мы вполне уверены, что это продолжалось тысячи лет. Но как это началось, это другой вопрос. Я думаю, что косатки научили меня тому, что они любопытны, могут проявлять стратегическое мышление и, когда они чего-то хотят, они знают, как это получить. Некоторые популяции косаток охотятся на усатых китов и лакомятся их языком, но эти косатки, как правило, охотятся на детёнышей китов", — сказала Изабелла Ривз, докторант Университета Флиндерс в Австралии, возглавившая новое исследование.

Ривз утверждает, что без "потрясающих" фотографий тех времён люди могли бы не поверить в истории о косатках из Эдема.

"Представить, что это могло случиться сегодня, кажется практически невозможным," — говорит она.

Ранее мы сообщали, часто ли косатки нападают на людей.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Интересные факты о косатках