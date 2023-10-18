Часто ли косатки нападают на людей

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Капитан Роберт Фэлкон Скотт стал свидетелем необычного происшествия во время своей неудачной экспедиции в Антарктиде, когда 5 января 1911 года его фотограф Герберт Понтинг подбежал к краю льдины, чтобы запечатлеть на фото группу косаток, которые проявили интерес к экспедиции.

Фото: openverse

"В следующее мгновение вся льдина, на которой находились собаки и фотограф, поднялась и раскололась на части. Можно было услышать гулкий звук, когда косатки подплыли под лед и ударили ими снизу" — описал Роберт Фэлкон Скотт в своем дневнике.

Это встреча лишь укрепила внушительную репутацию косаток. Более чем через сто лет эта репутация не утратила своей актуальности, поскольку эти морские хищники утопили лодки у побережья Иберийского полуострова и даже напали на суда в Шотландии. Но насколько часто косатки действительно нападают на людей?

По факту, несмотря на свою внушительную репутацию среди других морских животных, в дикой природе они практически никогда не нападают на людей, хотя в неволе они неоднократно атаковали и даже убивали людей. Кроме того, все случаи враждебного взаимодействия между косатками и людьми сопровождаются серьёзными оговорками.

"В случае с Антарктикой, вероятно, косатки ошибочно приняли Понтинга и собак за странных тюленей. "Было замечено, как косатки качают льдины, сбрасывают тюленей с льдины и ломают лед снизу. Я думаю, что это было охотничьим поведением, но не нападением на людей", — сообщил Эрик Хойт.

Косатки пересекали пути с людьми в океане на протяжении столетий, и хотя существуют несколько сообщений, аналогичных случаю с Понтингом, есть лишь одно подтвержденное убийство человека этим видом. Рассказывается, что инцидент произошел в 1950-х годах, когда несколько косаток оказались в ловушке в морском льду на восточной части канадской Арктики.

Десятилетиями позже два старейшины инуитов рассказали исследователям, что молодой мужчина проигнорировал совет старейшин и отправился посмотреть на пойманных косаток. Его предупреждали, что лед слишком тонкий, но он уверовал, что сможет избежать косаток. По словам старейшин, косатка пробила тонкий лед и съела его.

Это история, подтверждение которой исследователи не могли проверить, когда она была рассказана в рамках исследования 2014 года в журнале Aquatic Mammals. Хойт считает, что более вероятной причиной смерти мужчины могло быть падение в ледяную воду.

"Я не думаю, что косатка когда-либо будет атаковать человека. Они крайне избирательны в еде и очень консервативны в отношении того, что они усваивают от своих матерей и стаи в плане пищи", — заявил Хойт.

Иными словами, косатки не едят то, чему их не научили. Дикие косатки иногда убивают других животных ради тренировки или даже из игры, но людей, кажется, они никогда не атаковали. Существует один подтвержденный случай того, что косатка укусила серфера у побережья Калифорнии в 1972 году, но она быстро его отпустила, как сообщила газета Lodi News-Sentinel в 1996 году. Хойт провел интервью с этим серфером и отметил, что для косатки он, возможно, выглядел как тюлень.

За последние несколько десятилетий произошло множество насильственных столкновений между людьми и содержащимися в неволе косатками. Возможно, наиболее известным случаем было участие косатки по имени Тиликум в гибели трех человек, включая гибель тренера SeaWorld Доуна Браншо в 2010 году.

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