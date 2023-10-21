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Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца

3:31
Наука

WASP-17b, монстр среди экзопланет, находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Эта планета настолько горяча, что ее облака состоят из кристаллов кварца, и это открытие открывает дверь к лучшему пониманию образования облаков в экстремальных космических условиях.

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Загадочная WASP-17b

WASP-17b — экзопланета, напоминающая Юпитер, и она вращается невероятно близко к своей звезде. Из-за этого ее атмосфера разогревается до удивительных 2700 градусов по Фаренгейту (1500 градусов Цельсия). Несмотря на то, что WASP-17b немного "пушистее" Юпитера и имеет вдвое больший радиус, ее масса составляет лишь половину массы Юпитера. Это делает WASP-17b одной из самых "пухлых" экзопланет, которые нам известны.

Недавние исследования астрономов показали, что на вид пушистые облака WASP-17b скрывают в себе тайну — они состоят из крошечных кристаллов твердого кварца.

Кварцевые облака: Удивительное Открытие

"Из наблюдений Хаббла мы знали, что в атмосфере WASP-17b должны быть аэрозоли — крошечные частицы, образующие облака или дымку, но мы не ожидали, что они будут сделаны из кварца. Мы были в восторге!" - сообщил астроном из Университета Бристоля в Великобритании и первый автор исследования, Дэвид Грант.

Эти неожиданные кристаллы — это первые кристаллы кварца, когда-либо обнаруженные в атмосфере экзопланеты. Исследователи считают, что, в отличие от крошечных осколков породы, которые иногда циркулируют в облаках Земли, эти кристаллы не были перенесены с поверхности WASP-17b. Вместо этого они образовались непосредственно в атмосфере планеты в результате сильной жары и давления.

На основе того, как кристаллы рассеивают звездный свет, команда исследователей рассчитала, что каждый драгоценный камень имеет около 10 нанометров в диаметре, что меньше одной миллионной части размера средней песчинки. На данный момент остается неясным, насколько распространены эти кварцевые облака на WASP-17b. Планета заблокирована приливами, что означает, что одна сторона постоянно обращена к своей звезде, в то время как другая — в сторону. Возможно, кристаллы циркулируют в атмосфере на ночной стороне и исчезают при дневном свете.

Загадки WASP-17b и JWST

Кристаллические облака на WASP-17b — лишь один из загадочных аспектов, обнаруженных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). В сентябре JWST сделал новое открытие, обнаружив потенциальные признаки биологической жизни в атмосфере экзопланеты K2-18b. В будущем JWST направит свои мощные инструменты на другие странные и удивительные миры, и ученые с нетерпением ждут новых захватывающих открытий.

Экзопланета WASP-17b дарит нам понимание того, какие тайны природы скрываются в космосе. Эта горячая газовая гигантка с кристаллическими облаками предоставляет нам уникальную возможность расширить наши знания об инопланетных атмосферах и дает новое направление для дальнейших

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Неожиданные открытия телескопа Джеймса Уэбба шокируют всю космическую индустрию!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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