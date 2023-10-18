Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели исследование, которое показало, что пристрастие молодежи к вейпингу может быть связано с воздействием социальных сетей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Фото: openverse

С учетом широкого распространения социальных сетей среди молодежи, производители электронных сигарет активно используют эти платформы для рекламных кампаний, позиционируя вейпинг как более здоровую альтернативу курению. Однако жидкости для вейпов содержат никотин и другие токсичные вещества, которые могут вызывать серьезные заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования, ученые проанализировали данные национального опроса, проведенного в 2022 году среди молодежи, о потреблении табака. В опросе участвовало около 23 445 учеников средних и старших классов. Главным критерием была частота использования электронных сигарет школьниками в течение предыдущих 30 дней.

Результаты исследования показали, что участники обоих полов, активно использующие социальные сети, гораздо чаще вейпили по сравнению с теми, кто проявлял меньший интерес к онлайн-сообществам.

Следовательно, пристрастие к электронным сигаретам может быть обусловлено как воздействием рекламы, так и усилением тревожности и депрессии из-за зависимости от социальных сетей. Навязчивое желание всегда быть в сети может вызвать стресс, который побуждает молодежь прибегать к курению.

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