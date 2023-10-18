Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
Врач Александр Мясников рассказал о важности соли
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу

Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи

1:39
Наука

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели исследование, которое показало, что пристрастие молодежи к вейпингу может быть связано с воздействием социальных сетей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Фото: openverse

С учетом широкого распространения социальных сетей среди молодежи, производители электронных сигарет активно используют эти платформы для рекламных кампаний, позиционируя вейпинг как более здоровую альтернативу курению. Однако жидкости для вейпов содержат никотин и другие токсичные вещества, которые могут вызывать серьезные заболевания легких и сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования, ученые проанализировали данные национального опроса, проведенного в 2022 году среди молодежи, о потреблении табака. В опросе участвовало около 23 445 учеников средних и старших классов. Главным критерием была частота использования электронных сигарет школьниками в течение предыдущих 30 дней.

Результаты исследования показали, что участники обоих полов, активно использующие социальные сети, гораздо чаще вейпили по сравнению с теми, кто проявлял меньший интерес к онлайн-сообществам.

Следовательно, пристрастие к электронным сигаретам может быть обусловлено как воздействием рекламы, так и усилением тревожности и депрессии из-за зависимости от социальных сетей. Навязчивое желание всегда быть в сети может вызвать стресс, который побуждает молодежь прибегать к курению.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Как цифровые технологии нас разрушают: зависимость от социальных сетей и телефона / АСКЕЗА В КЕДАХ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
BMW начнет продавать автомобили напрямую европейским потребителям
Эфирное масло мяты помогает снизить боль и улучшить сон
Американские учёные выяснили, что материал из оксида титана может удалять токсичные красители из сточных вод
В Москве арестовали женщину за торговлю детьми
АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Врач рассказала, какие три анализа выявят заболевание на ранней стадии
Иранские автопроизводители мечтают о России, но эксперты осторожны
В Италии археологи при раскопках обнаружили древнюю гробницу
Вейпинг и социальные сети: Ученые выявили связь среди молодежи
Компания ГАЗ стремится взыскать пять миллионов рублей с мебельного магазина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников