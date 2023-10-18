Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РСТ: Российские туристы массово поехали в Европу
Губернатор Развожаев рассказал об отражении атаки воздушных целей в Севастополе
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг
Ученые спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле

Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга

3:06
Наука

Исследователи представили наиболее обширный и детальный "атлас" человеческого мозга, который когда-либо создавался. В этом атласе подробно описано расположение и функционирование 3300 видов мозговых клеток, часть из которых ранее была неизвестна науке. Эти результаты исследования были опубликованы в четверг, 12 октября.

Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
Фото: openverse

"Это не просто атлас, а на самом деле открывает совершенно новую область, позволяя изучать мозг с невероятно высоким разрешением, что ранее было практически невозможно", — сказала Эда Лейн, нейробиолог из Института исследований мозга Аллена.

Исследование было проведено в рамках проекта Национальных институтов здравоохранения, известного как "Сеть переписи клеток инициативы по исследованию мозга с использованием инновационных нейротехнологий" (BRAIN) или BICCN. Этот масштабный проект, запущенный в 2017 году, направлен на создание каталога клеток, обнаруженных в мозге мышей, людей и приматов, включая обезьян.

Эти клетки включают в себя нейроны, которые передают химические и электрические сигналы друг другу, а также ненейрональные клетки, включая глию, которая обеспечивает структурную поддержку нейронам и регулирует их активность. Мозг человека содержит примерно 86 миллиардов нейронов и около 84 миллиардов ненейрональных клеток.

Атлас человеческого мозга BICCN использовал современные методы, которые ранее в основном применялись на животных. Эти методы включали транскриптомику, описывающую все РНК в отдельных клетках, и эпигеномику, изучающую химические метки в ДНК, регулирующие активацию генов. Различные исследования включили данные о сотнях тысяч до миллионов клеток мозга.

Путем объединения этих методов исследователи создали детальные карты развивающегося и взрослого человеческого мозга, а также мозга приматов, включая мартышек и макак. Они также исследовали мозг шимпанзе и горилл.

Это позволило провести прямые сравнения мозга человека и нечеловеческих приматов и показало, что хотя типы клеток схожи, генетическая активность этих клеток у людей и обезьян существенно различается, влияя на то, как эти клетки взаимодействуют друг с другом.

В будущем исследователи надеются расшифровать функцию только что обнаруженных мозговых клеток, включая те, которые находятся в глубоких участках мозга, таких как ствол мозга, и понять, как активность генов в различных клетках связана с развитием неврологических заболеваний. Журнал Science заявил, что для понимания того, что делает нас людьми и какие механизмы лежат в основе неврологических расстройств, необходимо иметь глубокие знания о клеточном уровне человеческого мозга, и именно этой цели посвящены статьи BICCN.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Запрещенные продукты при повышенном холестерине
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Москва может зеркально ответить на поставки и применение ВСУ БР ATACMS Любовь Степушова Транспортный чиновник рассказал о Крымском мосте Олег Володин Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
Последние материалы
Глава Рособрнадзора анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс в самом скором времени
Грунт для рассады заготавливаем сейчас: почему это важно?
Валерия призналась, что любит гастроли за то, что "принадлежит на них самой себе"
43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы
Военный эксперт Виктор Литовкин пояснил, почему из НАТО трудно выйти
Врач рассказала, чем опасен дефицит магния
Стоматолог Габеева рассказала, что простая вода может навредить зубам
Учёные представили самый подробный атлас человеческого мозга
На Западе заговорили о поражении в битве с Россией за Глобальный Юг
Ученые спорят, сможет ли астероид Апофис разрушить всю жизнь на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников