Новые данные о жертвах пандемии гриппа 1918 года опровергают прошлые исследования

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Новейший анализ данных о жертвах пандемии гриппа 1918 года, когда более 50 миллионов человек по всему миру погибли, представляет новую перспективу по вопросу о влиянии гриппа на разные группы населения.

Фото: openverse

Ранее считалось, что грипп равным образом поражает здоровых молодых людей и тех, кто уже страдал болезнью или был физически ослаблен. Однако, последние исследования, проведенные учеными из Университета Макмастер и Университета Колорадо в Боулдере, противоречат этому мнению. Исследователи анализировали возраст умерших и изучили состояние костей жертв, приходя к выводу, что те, кто был наиболее уязвим к смертельному исходу от гриппа, имели признаки предшествующего экологического, социального и пищевого стресса.

"Наши жизни всегда были формированы социальными, культурными и иммунологическими факторами, и это определено нашими условиями существования и даже нашей смертью, даже в далеком прошлом. Мы видели это на примере пандемии COVID-19, где социокультурное происхождение сильно влияло на вероятность смерти", — объясняет Аманда Висслер, доцент кафедры антропологии Макмастер и главный автор исследования.

Большинство исследований пандемии 1918 года опирались на исторические документы, такие как статистика естественного движения населения, данные переписи и страховые записи. Однако ни один из этих источников не содержал информации о предшествующих условиях жизни, экологических факторах, питании и других хронических стрессорах, которые могли бы влиять на здоровье на протяжении жизни.

Для своего исследования ученые анализировали останки 369 человек, хранящихся в коллекции скелетов Хаммана-Тодда в Кливлендском музее естественной истории. Все они умерли в период с 1910 по 1938 год, и были разделены на две группы: тех, кто умер до пандемии, и тех, кто умер во время нее.

Исследователи искали признаки стресса и повреждения на костях ног у жертв пандемии. Они обнаружили, что образование новой кости в ответ на воспаление (например, вызванное физической травмой или инфекцией) было наиболее активным у тех, кто умер во время пандемии, что указывает на наличие основного заболевания.

Существующие хронические заболевания, такие как астма или сердечная недостаточность, оказались факторами риска, увеличивающими вероятность неблагоприятных исходов при инфекционных заболеваниях, включая грипп.

Ученые также подчеркнули, что расизм и институциональная дискриминация могли усилить эти тенденции, и это наблюдается в контексте пандемии COVID-19. Например, во времена Черной смерти в Лондоне, люди, подвергавшиеся ранее стрессовым факторам, таким как окружающая среда, питание и болезни, имели больший риск заболеть чумой и умереть по сравнению со своими более здоровыми сверстниками.

"Результаты нашего исследования вызывают сомнения в распространенных представлениях и анекдотических данных того времени. Это представляет собой сложную картину жизни и смерти во времена пандемии 1918 года", — говорит Висслер.

Ученые намерены продолжить исследование влияния социоэкономического статуса на смертность в своих будущих работах.

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