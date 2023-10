Your browser does not support the audio element.

Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали метод для замещения дефектов в периферических нервных волокнах с использованием композитного материала, включающего хитозан (полученный из хитина) и углеродные нанотрубки. Результаты работ опубликованы в журнале Polymers.

Фото: "Orange and Blue Brain Anatomy Hoop Art. Hand Embroidered." by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0.