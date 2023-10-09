Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали метод для замещения дефектов в периферических нервных волокнах с использованием композитного материала, включающего хитозан (полученный из хитина) и углеродные нанотрубки. Результаты работ опубликованы в журнале Polymers.
Исследователи создали специальный кондуит, который представляет собой трубчатую матрицу длиной примерно 1-1,5 см. Внутрь этой трубки вставляется кондуит и закрепляется на месте. Затем периферические нервы соединяются с помощью таких конструкций.
Эксперименты проводились на животных, где части нерва удалялись и заменялись разработанными образцами. Результаты анализа показали, что этот метод позволяет успешно замещать дефекты в периферической нервной системе.
Существующие на рынке кондуиты для восстановления нервов создаются из разных материалов, таких как полигликолид, хитозан, желатин, коллаген. Однако они ограничены в возможности исправления дефектов, длина которых превышает три сантиметра. Разработка учёных из СПбПУ позволяет преодолеть этот ограничитель и выполнять более эффективные восстановительные процедуры.
Дальнейшим этапом исследований будет проведение экспериментов по созданию кондуитов с использованием 3D-принтера, что ускорит процесс и повысит качество образующихся нервных тканей.
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