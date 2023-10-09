Учёные рассчитали шансы на наличие хороших условий для жизни в других галактиках

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Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) заслуженно отметился, обнаружив более тысячи галактик в ранней Вселенной, которые удивительно напоминают наш Млечный Путь. Эти галактики-близнецы обладают формой, напоминающей деформированный диск, и характеризуются тонкими спиральными рукавами. Они были обнаружены JWST более чем 10 миллиардов лет назад, в эпоху, когда предполагалось, что слияния галактик были настолько насильственными, что не давали возможности возникновению таких "нежных" галактик. Однако новое исследование показало, что подобные галактики в ранней Вселенной встречаются в 10 раз чаще, чем считалось ранее астрономами. Это удивительное открытие добавляется к другим результатам, полученным JWST, и подчёркивает загадку того, как великие галактики, а с ними и потенциал для возникновения жизни, первоначально появились в нашей Вселенной. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале The Astrophysical Journal 22 сентября.

Фото: openverse

"Более 30 лет считалось, что эти дисковые галактики были редкостью в ранней Вселенной из-за обычных жестоких столкновений, которым подвергаются галактики. Тот факт, что JWST находит так много, является ещё одним признаком мощи этого инструмента", — заявил ведущий автор исследования Леонардо Феррейра, астроном из Университета Виктории в Канаде.

Большинство существующих теорий о формировании галактик начинают свой путь примерно через 1-2 млрд лет после возникновения Вселенной. В тот момент считалось, что самые ранние сгустки звезд превращались в карликовые галактики. Эти карликовые галактики со временем начали взаимодействовать и сливаться друг с другом, вызывая массовые галактические столкновения, которые в конечном итоге спустя, 10 миллиардов лет, привели к образованию больших галактик, подобных нашему Млечному Пути.

Млечный Путь сам по себе является дисковой галактикой, характеризующейся спиральными рукавами и плоской формой, которая иногда сравнивается с сомбреро. Этот тип галактик является одним из самых распространённых в современной Вселенной. Однако в первые годы существования Вселенной, когда пространство было более плотным и наступила эра карликовых галактик, астрономы долгое время считали, что галактики, аналогичные нашей, быстро утратят свою характерную форму.

Тем не менее, при помощи JWST исследователи заглянули в прошлое на интервал от 9 до 13 миллиардов лет и обнаружили, что среди 3956 изученных галактик 1672 оказались дисковыми галактиками, подобными нашей Млечному Пути. Многие из этих галактик существовали еще в те времена, когда Вселенная насчитывала всего несколько миллиардов лет.

"Используя космический телескоп "Хаббл", мы думали, что дисковых галактик практически не существовало до тех пор, пока Вселенной не исполнилось около 6 миллиардов лет. Но новые результаты JWST отодвигают время формирования галактик, подобных Млечному Пути, почти до начала Вселенной", — говорится в заявлении соавтора исследования Кристофера Конселиса, профессора внегалактической астрономии в Манчестерском университете.

Факт того, что мы сами находимся в дисковой галактике, порождает у астрономов логичное предположение о наличии благоприятных условий для возникновения жизни. Если это так, то не исключено, что жизнь во Вселенной могла начаться гораздо раньше, чем изначально предполагалось.

"Это означает, что большинство звезд существуют и формируются внутри этих галактик, что полностью меняет наше понимание того, как происходит формирование галактик. Основываясь на наших результатах, астрономы должны переосмыслить наше понимание формирования первых галактик и того, как происходила эволюция галактик за последние 10 миллиардов лет",— добавил Кристофер.

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