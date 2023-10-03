Российские ученые расследуют загадочный случай с выброшенной на берег косаткой

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В соответствии с последним исследованием, в желудке выброшенной в 2020 году на берег косатки российские учёные обнаружили семь совершенно нетронутых каланов (хищное морское млекопитающее или же "морская выдра"). Косатка была обнаружена вдали от своих обычных мест охоты, вызывая вопросы о целях её нахождения в данной местности.

Фото: Openverse

Самка косатки была найдена в 2020 году на побережье одного из островов Командорского архипелага, находящегося на шельфе Дальнего Востока России в Беринговом море. Ученые провели вскрытие животного и выявили не только семь умерших каланов, общий вес которых составил 117 килограммов, но также 256 фрагментов клюва головоногих моллюсков.

Один из каланов оказался запертым между ротовой полостью и пищеводом, что, вероятно, привело к гибели косатки, согласно исследователям, чьи результаты были опубликованы 28 сентября в журнале "Aquatic Mammals". Несколько аспектов поведения косатки остаются загадкой для ученых.

"Это очень необычно, потому что косатки обычно не едят каланов. Вместо этого они охотятся за тюленями, морскими львами, дельфинами и даже другими китами. Независимо от выбранного вида добычи, они не глотают её целиком — как правило, они разрывают её на части и поедают только самые питательные (наиболее жирные) части", — рассказала соавтор исследования Ольга Филатова, исследователь китообразных из Московского государственного университета.

Проглотить целых каланов, вероятно, было сложной задачей для обречённой косатки, учитывая, что взрослые каланы могут достигать длины до 1,5 метров. Исследователи предполагают, что косатка могла прибегнуть к этой необычной стратегии из-за сильного голода.

Исследователи также провели анализ ДНК косатки и выяснили, что она была частью популяции, известной как "косатки Бигга", с обширной зоной обитания, которая охватывает территорию от Алеутских островов и залива Аляска до береговой линии Калифорнии. Это первый раз, когда представитель данной популяции косаток был найден в западной части Тихого океана, что заставляет авторов исследования предположить, что эти косатки могли узнать такую охотничью стратегию в другом месте. Обычно стратегии питания передаются от матерей к их детёнышам, указывают авторы исследования.

Несмотря на загадочность ситуации с выброшенной на берег косаткой, это открытие способно помочь раскрывать другие загадки. В последнее время популяция каланов между Алеутскими островами и заливом Аляска сокращается. Несмотря на то, что некоторые ученые предполагали, что за снижением численности каланов в этом регионе могли стоять косатки, это первое непосредственное доказательство того, что косатки из этого региона действительно охотились на каланов. Это открытие усиливает вероятность того, что убыль популяции каланов может быть результатом хищничества косаток.

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КАСАТКА - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. СУПЕР ХИЩНИК ОКЕАНОВ