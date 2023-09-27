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Археологи обнаружили старейшее деревянное строение в мире

4:16
Наука

Согласно новым исследованиям, проведенным учеными из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита, было установлено, что строительство конструкций из дерева началось гораздо раньше, чем предполагалось. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature, обнаружены хорошо сохранившиеся деревянные конструкции на археологическом участке водопада Каламбо в Замбии, которые возведены не менее чем 476 000 лет назад.

Археологи обнаружили старейшее деревянное строение в мире
Фото: Оpenverse

Согласно экспертному анализу следов каменных орудий, найденных на древесине, древние люди соединили два крупных бревна, вероятно, чтобы создать фундамент. Это самое ранее в истории человечества доказательство того, что дерево было использовано для оборудования конструкций, а не только для добычи огня, создания орудий.

Обычно древесина редко сохраняется в таких местах из-за гниения, но водопад Каламбо создал уникальные условия. Это открытие вызывает вопросы относительно традиционных представлений о жизни периода каменного века, предполагая, что люди тех времен были скорее кочевниками. 

Профессор Ларри Бархэм, руководитель исследовательского проекта "Глубокие корни человечества" на факультете археологии, классической литературы и египтологии Ливерпульского университета, прокомментировал открытие следующим образом:

"Эта находка изменяет наше представление о ранних предках. Понятие 'каменного века' теперь требует переосмысления, учитывая, что древние люди создавали нечто новое и уникальное из дерева, используя свой интеллект, воображение и мастерство. Эти предки человечества преобразовали своё окружение в целях улучшения жизни, даже если это означало просто создание платформы, на которой можно было сидеть у реки и заниматься повседневными делами. В своей сущности, эти люди оказались ближе к нам, чем мы ранее предполагали", — отмечает исследователь.

Специализированную датировку находок провели учёные из Аберистуитского университета. Они применили новейшие методы люминесцентного датирования, которые позволили определить возраст находок. Эти методы основаны на изучении того, когда последний раз минералы в окружающем песке подвергались воздействию солнечного света.

"Эти новейшие методы имеют важное значение, позволяя нам уходить гораздо дальше в прошлое и объединять археологические находки, что дарит нам уникальную возможность вглядеться в эволюцию человека. Место у водопада Каламбо было обнаружено ещё в 1960-х годах, но из-за отсутствия точной датировки значимость этой находки оставалась неясной до настоящего момента", — отметил Профессор Джефф Даллер из Университета Аберистуита.

Водопад Каламбо имеет высоту 235 метров и находится на границе Замбии и региона Руква в Танзании, у берегов озера Танганьика. Этот уникальный район внесён в "предварительный" список ЮНЕСКО для возможного включения в перечень Всемирного наследия благодаря своему археологическому значению. 

"Наше исследование явно показывает, что данный объект старше, чем считалось ранее, что усиливает его археологическую значимость. Это аргумент в пользу включения его в список объектов Всемирного наследия Организации Объединенных Наций", — подчеркнул Профессор Даллер.

Исследование проводится в рамках проекта "Глубокие корни человечества", который ориентирован на изучение эволюции человеческих технологий в каменном веке. Проект финансируется Британским советом по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук, в нем участвуют команды из Комиссии по сохранению национального наследия Замбии, Музея Ливингстона, Музея Мото-Мото и Национального музея Лусаки.

"Водопад Каламбо является уникальным местом и важной частью культурного наследия Замбии. Команда Deep Roots с нетерпением ожидает новых захватывающих открытий, сделанных в этой заболоченной местности", — пояснил Профессор Ларри Бархэм.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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