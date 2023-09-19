Иногда некоторые предметы и бытовые приборы в вашем доме могут оказать влияние на качество сигнала интернета.
Например, микроволновая печь может существенно замедлить скорость вашего интернета, так как она генерирует электромагнитное излучение на частоте около 2,4 ГГц, что может конфликтовать с радиосигналами вашего Wi-Fi роутера. Поэтому, если микроволновая печь работает одновременно с вашим роутером, это может вызвать проблемы с соединением. Аналогичным образом, радиоуправляемые игрушки также могут повлиять на качество сигнала.
Беспроводные телефоны и Bluetooth-устройства, такие как беспроводные мыши или даже электрические чайники, если находятся близко к вашему роутеру, также могут оказать влияние на скорость интернета.
Кроме того, стены, особенно из материалов, таких как бетон, мрамор или кирпич, могут ослабить сигнал Wi-Fi. В этом случае рекомендуется размещать роутер ближе к центру жилища, а не рядом с такими материалами. Даже большая мебель и зеркала могут отражать радиоволновое излучение роутера, если он находится слишком близко, что также может вызвать проблемы с подключением.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.