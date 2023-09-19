Эксперты назвали предметы, которые тормозят скорость интернет в квартире

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда некоторые предметы и бытовые приборы в вашем доме могут оказать влияние на качество сигнала интернета.

Фото: openverse

Например, микроволновая печь может существенно замедлить скорость вашего интернета, так как она генерирует электромагнитное излучение на частоте около 2,4 ГГц, что может конфликтовать с радиосигналами вашего Wi-Fi роутера. Поэтому, если микроволновая печь работает одновременно с вашим роутером, это может вызвать проблемы с соединением. Аналогичным образом, радиоуправляемые игрушки также могут повлиять на качество сигнала.

Беспроводные телефоны и Bluetooth-устройства, такие как беспроводные мыши или даже электрические чайники, если находятся близко к вашему роутеру, также могут оказать влияние на скорость интернета.

Кроме того, стены, особенно из материалов, таких как бетон, мрамор или кирпич, могут ослабить сигнал Wi-Fi. В этом случае рекомендуется размещать роутер ближе к центру жилища, а не рядом с такими материалами. Даже большая мебель и зеркала могут отражать радиоволновое излучение роутера, если он находится слишком близко, что также может вызвать проблемы с подключением.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Почему роутер режет скорость интернета? Максимальная скорость Wi-Fi