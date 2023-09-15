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Учёные из трёх стран впервые исследовали околосмертные переживания людей

2:01
Наука

Учёные из трёх стран провели первое в своём роде исследование людей, испытавших остановку сердца, которое позволило получить представление об околосмертных переживаниях. Обнаружилось, что у некоторых пациентов, перенёсших сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР) и выживших, остались положительные воспоминания и ощущения, похожие на сны. Результаты работы публикует журнал Resuscitation.

Учёные из трёх стран впервые исследовали околосмертные переживания людей
Фото: https://www.yourindulgence.com.au/

Человек при остановке сердца всегда находится без сознания, поэтому СЛР — единственный способ сохранить ему жизнь до тех пор, пока сердце не вернётся к нормальному ритму с помощью дефибриллятора.

Пока врачи проводили СЛР, исследовательские группы в трёх странах (США, Болгарии и Британии) прикрепляли к голове умирающего устройства, измеряющие кислород и электрическую активность. Учёные обнаружили гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны, предполагающие наличие некоторых психических функций во время СЛР.

Позже исследователям удалось опросить 28 из 53 выживших. В сознании во время СЛР находились только 11 пациентов, а шесть сообщили об околосмертном опыте. Некоторые из них вспомнили аспекты медицинского лечения, такие как боль, давление или реплики врачей. Другие рассказали об ощущениях, похожих на сон, например, когда их преследовала полиция или они попадали под дождь.

Часть выживших заявила о положительных воспоминаниях. Это были, например, видение света, туннеля или кого-то из семьи, а также ощущение сильных эмоций, таких как любовь, спокойствие и мир. У других было чувство отделения от тела и осознание того, что они умерли, или у них были иллюзии о монстрах или безликих фигурах. Также люди сообщали, что видели богоподобное существо.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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