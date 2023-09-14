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Re:Store переходит к новому бренду и разнообразию товаров

2:10
Наука

Один из крупнейших розничных продавцов устройств Apple в России, re: Store, объявил о смене бренда и стратегии. Теперь сеть будет называться restore: и предлагать широкий ассортимент товаров, включая фены, "умные" аксессуары для спорта и животных, микроскопы и многое другое.

Re:Store переходит к новому бренду и разнообразию товаров
Фото: openverse

Изменения в позиционировании, логотипе и названии были оглашены на открытии нового магазина restore: на улице Неглинной, 8/10 в Москве, 14 сентября, рассказал Тихон Смыков, президент и управляющий партнер Inventive Retail Group (IRG), владельца ритейлера, передает корреспондент РБК.

Теперь в обновленных магазинах можно будет приобрести не только продукцию Apple, но и разнообразные товары, включая фены, "умные" браслеты и часы для спорта от различных производителей, "умные" весы, аксессуары для животных, акустические системы, микроскопы и многое другое.

На данный момент в розничных магазинах restore: помимо Apple, не представлены другие бренды в традиционных категориях смартфонов, ноутбуков и планшетов, однако компания не исключает возможности их появления в будущем.

Логотип re: Store, ранее выполненный в розово-черных тонах с двоеточием посередине, был заменен на новый логотип restore, оформленный в одном цвете с двоеточием в конце. Также ожидается изменение дизайна магазинов, которые будут более просторными и имеют площадь от 150 до 200 квадратных метров, вместо средних 100 квадратных метров, характерных для текущих магазинов. Компания планирует провести обновление стиля по всей сети в течение года.

За ребрендинг, логотип и дизайн бренда отвечали креативные агентства ONY и Signal (часть ONY), известные своей работой над ребрендингом таких брендов, как МТС, видеосервис Start, обувная сеть Ekonika и другие. Компания не раскрывает объем инвестиций в этот ребрендинг и изменение стиля.

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Полностью обновленный re:Store распахнул свои двери в ТРЦ Европейский на прошлой неделе.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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