Наука раскрывает тайны активности генов в мышцах после нагрузки

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Исследователи из Базельского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что после физической нагрузки в мышцах происходят значительные изменения в активности тысяч генов. Эти изменения различаются у нетренированных и выносливых мышей. Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Фото: https://www.hussle.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_1059536579-1-min-1080x675.jpg

В рамках этого нового исследования ученые сравнили активность генов в мышцах двух типов: у нетренированных и у адаптированных к нагрузкам, способных более эффективно выдерживать физические нагрузки на протяжении длительного времени.

Активность около 250 генов различалась в покое у тренированных мышц по сравнению с нетренированными. Однако после интенсивной тренировки активность генов изменилась гораздо сильнее, в пределах от 1800 до 2500 генов. Конкретные изменения зависели от характера физических нагрузок.

Например, в нетренированных мышцах физическая нагрузка активировала воспалительные гены, что связано с возникновением микротравм, вызывающих боль после интенсивных тренировок. У выносливых мышей такого эффекта не было: у них активировались гены, защищающие мышцы.

Эти результаты подтверждают, что регулярные физические нагрузки, направленные на развитие выносливости, влияют на активность генов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это позволяет мышцам адаптироваться к нагрузкам более быстро во время тренировок.

Ученые теперь планируют исследовать, могут ли эти результаты быть применены к человеческому организму. В спорте такие тесты на активность генов могут быть использованы для повышения эффективности тренировок.

Однако эти исследования также могут иметь важное значение для борьбы с мышечной атрофией, связанной с возрастом или заболеваниями, позволяя разрабатывать инновационные методы лечения.

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