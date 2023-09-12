Качество воды в реках по всему миру ухудшается из-за изменения климата

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Изменение климата и увеличение экстремальных погодных явлений приводят к ухудшению качества речной воды, что создает серьезные проблемы для управления водными ресурсами. Международная группа ученых провела обширное исследование качества воды в реках по всему миру и выявила, что это качество ухудшается во время экстремальных погодных явлений. Эти изменения становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, что представляет угрозу для экосистем и доступа к безопасной воде.

Фото: "Dive Adventures" by ddie is licensed under CC BY-SA 2.0.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Reviews Earth & Environment, проанализировало 965 случаев изменения качества речной воды во время экстремальных погодных условий, таких как засухи, волны тепла, ливни, наводнения и долгосрочные изменения климата. В результате исследования было установлено, что качество воды имеет тенденцию ухудшаться в большинстве случаев при таких погодных явлениях.

Засухи снижают доступность воды для разбавления загрязнителей, тогда как ливни и наводнения часто приводят к большему стоку загрязнителей в реки и потоки. Температурные изменения и изменения стока рек также сильно влияют на качество воды. Человеческие факторы, такие как землепользование и степень очистки сточных вод, также вносят свой вклад.

Исследование подчеркивает необходимость лучшего мониторинга качества воды, особенно в незападных странах, и более глубокого понимания взаимосвязи между изменениями климата, действиями человека и качеством водных ресурсов.

Эти знания могут способствовать разработке эффективных стратегий управления водными ресурсами, необходимых для защиты доступа к чистой воде и сохранения здоровья экосистем в условиях изменения климата и участием экстремальных погодных условий.

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