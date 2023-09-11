Учёные предупредили о возможности существования чёрных дыр рядом с нами

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Предполагается, что огромные просторы Млечного Пути изобилуют миниатюрными черными дырами.

Фото: Openverse

Эти загадочные образования часто ускользают от нашего наблюдения, оставаясь скрытыми до тех пор, пока не активизируются, что делает невозможным проведение их всесторонней переписи. Кроме того, остается загадкой их конкретное местоположение в Млечном Пути. В настоящее время в нашей галактике обнаружено всего около 20 черных дыр звездной массы, причем ближайшая к Земле находится на расстоянии около 1 565 световых лет.

Однако в недавнем исследовании было высказано предположение, что эти черные дыры могут находиться значительно ближе к нам, чем считалось ранее. Тщательно изучив и смоделировав скопление звезд Гиады, расположенное на расстоянии 150 световых лет от нас, группа астрономов предположила наличие двух или трех скрытых черных дыр звездной массы.

Хотя точное местоположение этих черных дыр пока не определено, данное открытие Астрофизика Стефано Торниаменти из Университета Падуи (Италия) и его команды позволяет утверждать, что в скоплении Гиады находятся ближайшие к Солнечной системе черные дыры-кандидаты, более чем в десять раз ближе, чем обнаруженные ранее.

Важно отметить, что эти черные дыры не представляют непосредственной угрозы. Исследователи определили, что максимальная скорость, с которой может двигаться любая из этих черных дыр, составляет 3 км/с. Даже если бы они двигались в нашем направлении, им потребовалось бы очень много времени, чтобы приблизиться. Кроме того, черные дыры оказывают не большее гравитационное притяжение, чем звезды эквивалентной массы, поэтому опасность, которую они представляют, ничем не отличается от опасности, которую представляют блуждающие звезды аналогичной массы.

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