FN: в Китае приравняли пиво по пользе к кефиру и йогурту

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Активные ингредиенты, присутствующие в пиве, могут оказывать положительное воздействие на микроорганизмы в кишечнике, что способствует укреплению иммунной системы. По последним исследованиям, этот напиток может оказывать благотворное воздействие на организм.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Китайские учёные провели исследование, которое сопоставило полезные свойства пива с кефиром и йогуртом. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (FN).

Исследователи выявили, что активные компоненты пива благоприятно воздействуют на микроорганизмы в кишечнике, что, в свою очередь, улучшает работу иммунной системы. Учёные подробно изучили механизмы этого процесса и выявили связь между клетчаткой и другими полезными компонентами напитка, которые обрабатываются микробиотом кишечника, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника и, таким образом, способствуют регулированию иммунной системы.

Пиво также способствует повышению уровня "хорошего" холестерина и регулирует метаболизм "плохого" холестерина в организме.

Учёные полагают, что умеренное употребление напитка может помочь предотвратить атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. Пиво также обладает антиоксидантными, противораковыми и омолаживающими свойствами, улучшает кровообращение и снижает негативное воздействие радиации.

Кроме того, регулярное употребление напитка может улучшить состояние ногтей и волос, а также содействовать восстановлению функций щитовидной железы. Однако следует учесть, что полезным является только натуральное пиво.

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