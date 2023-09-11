Активные ингредиенты, присутствующие в пиве, могут оказывать положительное воздействие на микроорганизмы в кишечнике, что способствует укреплению иммунной системы. По последним исследованиям, этот напиток может оказывать благотворное воздействие на организм.
Китайские учёные провели исследование, которое сопоставило полезные свойства пива с кефиром и йогуртом. Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition (FN).
Исследователи выявили, что активные компоненты пива благоприятно воздействуют на микроорганизмы в кишечнике, что, в свою очередь, улучшает работу иммунной системы. Учёные подробно изучили механизмы этого процесса и выявили связь между клетчаткой и другими полезными компонентами напитка, которые обрабатываются микробиотом кишечника, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника и, таким образом, способствуют регулированию иммунной системы.
Пиво также способствует повышению уровня "хорошего" холестерина и регулирует метаболизм "плохого" холестерина в организме.
Учёные полагают, что умеренное употребление напитка может помочь предотвратить атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. Пиво также обладает антиоксидантными, противораковыми и омолаживающими свойствами, улучшает кровообращение и снижает негативное воздействие радиации.
Кроме того, регулярное употребление напитка может улучшить состояние ногтей и волос, а также содействовать восстановлению функций щитовидной железы. Однако следует учесть, что полезным является только натуральное пиво.
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