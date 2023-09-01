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Китайские ученые установили, что пиво может быть полезно для организма

0:58
Здоровье

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что умеренное употребление пива может оказать положительное воздействие на состояние кишечника, сообщает Daily Mail.

Китайские ученые установили, что пиво может быть полезно для организма
Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Исследователи из Даляньского медицинского университета в Китае установили, что полифенолы, клетчатка и этанол, содержащиеся в пиве, могут укреплять иммунную систему. Кроме того, некоторые бактерии, присутствующие в этом напитке, могут оказывать положительное воздействие на состояние кишечника.

"Пиво содержит множество необходимых аминокислот, витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ, которые участвуют в регуляции различных физиологических функций человека", — говорится в заявлении исследователей.

Однако ученые подчеркнули, что положительное воздействие употребления пива на кишечник распространяется только на тех, кто употребляет его умеренно.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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