Китайские ученые установили, что пиво может быть полезно для организма

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что умеренное употребление пива может оказать положительное воздействие на состояние кишечника, сообщает Daily Mail.
Исследователи из Даляньского медицинского университета в Китае установили, что полифенолы, клетчатка и этанол, содержащиеся в пиве, могут укреплять иммунную систему. Кроме того, некоторые бактерии, присутствующие в этом напитке, могут оказывать положительное воздействие на состояние кишечника.
"Пиво содержит множество необходимых аминокислот, витаминов, микроэлементов и биологически активных веществ, которые участвуют в регуляции различных физиологических функций человека", — говорится в заявлении исследователей.
Однако ученые подчеркнули, что положительное воздействие употребления пива на кишечник распространяется только на тех, кто употребляет его умеренно.
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