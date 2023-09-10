Эксперт Архипов назвал нефтегазовую отрасль перспективной для внедрения 5G

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Внедрение сетей 5G в России обещает быть наиболее перспективным в медицине, нефтегазовой отрасли и строительстве, заявил Дмитрий Архипов, руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ.

Фото: openverse

Архипов отметил, что нефтегазовая отрасль представляет собой одну из наиболее перспективных областей для внедрения сетей 5G. Это связано с её высокой степенью разнообразия в операциях, технологических процессах и инфраструктуре.

Сети 5G также обладают большим потенциалом в медицине. Их добавление к существующей инфраструктуре больниц может значительно улучшить передачу медицинских данных, таких как тяжелые файлы медицинских изображений, что является критически важным для дистанционной хирургии. Телемедицина также получит поддержку сетей 5G, что позволит передавать данные для анализа в реальном времени. Эти технологии помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения и обеспечить доступ к медицинской помощи в удаленных регионах.

Сети 5G также предоставляют новые возможности, такие как телехирургия — удаленные операции. Низкая задержка сети 5G позволит врачам выполнять операции на пациентах, находящихся в других местах.

В жилищном строительстве 5G может использоваться для устройств, контролирующих строительные процессы и безопасность работников, а также для поддержки 3D-принтеров, способных создавать целые здания.

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