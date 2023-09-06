Новое исследование предполагает, что в млечном пути могут быть сотни обитаемых планет

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования показывают, что в нашей галактике жизнь может прятаться вокруг звезд, которые отличаются от нашего солнца. Многие из них — это M-карлики, которые являются красными и меньшими по размеру по сравнению с солнцем.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В поисках обитаемых миров

Новые данные, полученные благодаря миссии "Кеплер", которая специализируется на поиске планет, предоставили интересные результаты. Согласно этим исследованиям, каждая третья планета, вращающаяся вокруг M-карликов, может быть пригодной для жизни. Это открывает перед нами потенциально огромное количество обитаемых планет в нашей галактике.

Новые данные от Gaia

Ученые из Университета Флориды использовали информацию, полученную от спутника Gaia Европейского космического агентства. Этот спутник точно измеряет движения и расстояния между звездами, что позволяет более точно определить орбиты экзопланет. Главной целью исследования было выяснить эксцентриситет каждой орбиты, то есть насколько она вытянута и овальна.

Важность расстояния

Шейла Сейджир, аспирантка по астрономии Университета Флориды и ведущий автор исследования, подчеркивает, что:

"расстояние — это действительно ключевая информация, которой нам не хватало раньше, которая позволяет нам провести этот анализ сейчас".

Это оказалось критически важным для определения обитаемости планет вокруг M-карликов.

Приливное нагревание и его роль

Планеты, вращающиеся вокруг M-карликов с высоким эксцентриситетом орбиты, сталкиваются с серьезными проблемами. Овальные орбиты приближают их к своим звездам-хозяевам, что может привести к приливному нагреванию. Этот процесс вызван неустойчивостью орбиты и гравитацией звезды. По аналогии с трением, которое возникает, если потереть руки друг о друга, этот процесс выделяет тепло. Избыток тепла может привести к потере воды на планете, что делает ее менее пригодной для развития жизни.

Баланс между теплом и холодом

Интересно то, что если бы планеты находились дальше от своих M-карликов, они были бы слишком холодными и не имели бы необходимого тепла для жизни. Поэтому экзопланеты в зоне обитаемости M-карликов вынуждены находиться близко к своим звездам. Это, конечно, увеличивает риск приливного нагревания, но именно такие орбиты позволяют планетам сохранять жидкую воду на своей поверхности.

Шансы на обитаемость

Согласно исследованию, проведенному Шейлой Сейджир и Сарой Баллард из Университета Флориды, две трети экзопланет вокруг M-карликов подвергнутся приливному нагреванию и потеряют свои шансы на обитаемость. Однако треть планет, находящаяся в зоне Златовласки с стабильной круговой орбитой, может оставаться жизнеспособной. Эти шансы также возрастают, если рядом с планетой есть другая экзопланета, вращающаяся вокруг той же звезды.

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В нашей галактике 300 млн. планет пригодных для жизни?