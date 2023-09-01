Недавнее исследование свидетельствует о том, что наши предки носили обувь 150 тысяч лет назад

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавний анализ старинных следов ног, обнаруженных в Южной Африке, приводит к удивительным выводам: люди, оставившие эти следы, могли использовать сандали с жесткой подошвой уже почти 148 тысяч лет назад. Если эта гипотеза подтвердится, это будет самым древним свидетельством того, что наши предки прибегали к обуви для защиты своих ног.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Исследование ископаемых следов

Исследование истории обуви оказывается сложной задачей из-за быстрого разложения ее материалов, таких как кожа и растительные волокна. В результате археологических находок, связанных с обувью, осталось крайне мало. Однако, ученые нашли необычный способ бросить свет на эту древнюю тайну — изучение ископаемых следов.

Где искать следы обуви?

Серьезными кандидатами для поиска следов обуви являются регионы южной Африки и западной Европы. Здесь уже давно проживали древние люди, в период среднего каменного века, или среднего палеолита. Поэтому оказалось весьма вероятным, что обувь была создана именно здесь. Исследователи внимательно изучили следы, найденные на Капском побережье Южной Африки.

Новые открытия: следы обуви из древности

Группа исследователей объявила о находке новых ископаемых следов на трех палеоповерхностях в Южной Африке. Эти следы, в отличие от обычных следов ног, не имеют пальцев, но обладают "округлыми передними концами, четкими краями и следами точек крепления ремней". Датировка этих следов не представляется легкой задачей, но, опираясь на возраст других геологических образований рядом с ними, исследователи предполагают, что они могли возникнуть между 79 и 148 тысячами лет назад.

Эксперименты и подтверждение

Чтобы проверить свои предположения, исследователи провели эксперименты, следуя образцам обуви, которая сохранилась в музеях и напоминала форму обуви одного из коренных народов региона. Ихнологические исследования показали, что использование этой обуви с жесткой подошвой на влажном песке создавало следы, очень похожие на те, которые были обнаружены на месте раскопок. Это открытие подкрепляет гипотезу о том, что люди носили обувь для защиты своих ног.

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