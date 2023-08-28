Китайские власти приняли законопроект, который не позволяет получить диплом о высшем образовании тем студентам, которые использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) во время написания своих выпускных работ. Об этом пишет издание China Daily.
Законопроект предполагает аннулирование дипломов учащихся, которые писали свои научные работы нечестными методами.
Также, согласно принятому документу, диплом не дадут и тем студентам, которые притворялись другими людьми или поступили в университет незаконно. В отношении таких учащихся будут возбуждены уголовные дела.
15 августа китайские власти приняли временные меры, регулирующие использование сервисов искусственного интеллекта. ИИ должен функционировать в рамках общепринятых ценностей китайского общества и не пропагандировать нежелательную информацию насильственного, террористического, порнографического характера, а также заведомо ложную.
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