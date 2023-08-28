China Daily: китайские власти аннулируют дипломы студентов, использовавших ИИ при написании выпускных работ

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские власти приняли законопроект, который не позволяет получить диплом о высшем образовании тем студентам, которые использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) во время написания своих выпускных работ. Об этом пишет издание China Daily.

Фото: CreativeCommons

Законопроект предполагает аннулирование дипломов учащихся, которые писали свои научные работы нечестными методами.

Также, согласно принятому документу, диплом не дадут и тем студентам, которые притворялись другими людьми или поступили в университет незаконно. В отношении таких учащихся будут возбуждены уголовные дела.

15 августа китайские власти приняли временные меры, регулирующие использование сервисов искусственного интеллекта. ИИ должен функционировать в рамках общепринятых ценностей китайского общества и не пропагандировать нежелательную информацию насильственного, террористического, порнографического характера, а также заведомо ложную.

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