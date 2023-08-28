Тревожные аномалии Земли: Исследователи предупреждают о возрастающих рисках для планеты

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

На сайте Earth Save Science Collaborative опубликовано сообщение американских исследователей, в котором говорится о том, что планета начала вращаться быстрее, а ее ядро и ось постепенно смещаются. По их мнению, это потенциально может привести к самоуничтожению Земли.

Фото: openverse

"Недавно мы выявили ряд серьезных аномалий во всех системах Земли. Происходят беспрецедентные сдвиги и дестабилизация ядра, спорадическое и неустойчивое ускорение вращения планеты, смещение ее оси вращения", — заявил физик Аллен Эгон Чолакян из Гарвардского университета.

По мнению экспертов, на Земле растет число землетрясений, извержений вулканов, цунами и аномальных температурных колебаний.

В конце концов, в дело вступят магматические камеры под поверхностью, что приведет к разрушительным подземным толчкам на планете, снижению теплопроводности Мирового океана. В результате, по заключению экспертов, Земля взорвется от перегрева.

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СТР*ШНЫЕ АНОМАЛИИ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!!! С ЗЕМЛЕЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК!!! 07.05.2021 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ HD