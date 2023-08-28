Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве признали поражение Украины: за счёт займов победы не будет
The Times: британские власти планируют отслеживать нелегальных мигрантов по GPS-браслетам
Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок
Сбер предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
Reuters: устроивший стрельбу во Флориде законно купил оружие с учётом психических отклонений
Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера в "Формуле-1"
Инновационный инструмент, разработанный американскими учеными, предсказывает факторы риска развития деменции
Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после атаки Израиля
Депутат Шеремет: поставленные Украине истребители F-16 будут уничтожены

Тревожные аномалии Земли: Исследователи предупреждают о возрастающих рисках для планеты

1:04
Наука

На сайте Earth Save Science Collaborative опубликовано сообщение американских исследователей, в котором говорится о том, что планета начала вращаться быстрее, а ее ядро и ось постепенно смещаются. По их мнению, это потенциально может привести к самоуничтожению Земли.

Тревожные аномалии Земли: Исследователи предупреждают о возрастающих рисках для планеты
Фото: openverse

"Недавно мы выявили ряд серьезных аномалий во всех системах Земли. Происходят беспрецедентные сдвиги и дестабилизация ядра, спорадическое и неустойчивое ускорение вращения планеты, смещение ее оси вращения", — заявил физик Аллен Эгон Чолакян из Гарвардского университета.

По мнению экспертов, на Земле растет число землетрясений, извержений вулканов, цунами и аномальных температурных колебаний.

В конце концов, в дело вступят магматические камеры под поверхностью, что приведет к разрушительным подземным толчкам на планете, снижению теплопроводности Мирового океана. В результате, по заключению экспертов, Земля взорвется от перегрева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

СТР*ШНЫЕ АНОМАЛИИ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ!!! С ЗЕМЛЕЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК!!! 07.05.2021 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ HD
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
В Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях сильные взрывы
Последние материалы
Сбер предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников
Reuters: устроивший стрельбу во Флориде законно купил оружие с учётом психических отклонений
Фернандо Алонсо побил рекорд Михаэля Шумахера в "Формуле-1"
Инновационный инструмент, разработанный американскими учеными, предсказывает факторы риска развития деменции
Тревожные аномалии Земли: Исследователи предупреждают о возрастающих рисках для планеты
Аэропорт Алеппо в Сирии вышел из строя после атаки Израиля
Депутат Шеремет: поставленные Украине истребители F-16 будут уничтожены
В Белгородской области восстановление поврежденных соцобъектов оценили в 5 млрд рублей
В Бурятии мужчина избил друга до смерти голыми руками
Треть комплектов шин в России к концу года будет китайской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X