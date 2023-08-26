Cell Stem Cell: открыт новый способ восстановления клеток лёгких

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Центра регенеративной медицины (ЦРМ) при Бостонском университете нашли новый метод восстановления клеток легких, который может иметь значительное значение в борьбе с эмфиземой, фиброзом легких и коронавирусом. Согласно опубликованным в журнале "Cell Stem Cell" результатам исследования, этот подход основан на инновационной технике вживления специально созданных клеток в поврежденные участки легочной ткани.

Фото: creativecommons

Процесс начинается с создания трансплантата с использованием индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК), которые могут быть получены из крови или кожи любого пациента путем технологии перепрограммирования. Это делает метод переноса клеток персонализированным и менее подверженным отторжению.

Одной из главных целей исследования было обеспечить долгосрочное выживание трансплантированных клеток в легких. Особое внимание уделялось альвеолам — мельчайшим пузырькам в легких, ответственным за газообмен. С помощью трансплантации базальных клеток ученые добились того, что импланты начинают делиться и размножаться, образуя основу для других видов клеток, необходимых для формирования функционального эпителия дыхательных путей.

Дополнительно исследователи рассматривают возможность генного редактирования ИПСК перед их трансплантацией, особенно в случае пациентов с генетическими заболеваниями легких, такими как муковисцидоз или первичная цилиарная дискинезия. Это позволит корректировать генетические мутации в клетках до их пересадки, что открывает перспективы для выздоровления больных.

Открытие ученых может стать важным шагом в области регенеративной медицины и терапии заболеваний легких, прежде всего тех, которые до сих пор считались трудноподдающимися лечению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Анатомия легких, их корней и сегментов - meduniver.com