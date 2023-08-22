Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?

3:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда Солнце особенно активно, на его поверхности появляются пятна. Излучение энергии, называемое извержениями, может распространяться со скоростью света и даже поразить Землю.

Фото: Вадим Савицкий

Согласно данным американского управления атмосферы и океана (NOAA), в настоящее время количество солнечных пятен находится на самом высоком уровне за последние 20 лет. В ближайшие годы, вероятно, произойдет больше солнечных бурь, сообщил Сами Соланки, директор Института исследования солнечной системы Макса Планка (MPS).

Солнечные бури могут вернуть человечество в каменный век

На Земле солнечные бури, в лучшем случае, проявляются в виде красивых полярных сияний. Однако особенно сильные солнечные бури могут настолько сдавить магнитное поле, что электрически заряженные частицы могут достичь поверхности Земли. В худшем случае это может привести к тому, что человечество вернется в каменный век.

Как образуются солнечные пятна

Солнце периодически проходит через фазы повышенной и пониженной активности. Длительность солнечного цикла составляет около одиннадцати лет. В настоящее время Солнце находится в солнечном цикле 25, и согласно данным NOAA, количество солнечных пятен уже превысило максимум предыдущего цикла.

Тем не менее, Соланки подчеркнул, что цикл 24 был крайне слабым. Количество солнечных пятен в настоящее время находится в среднем диапазоне по всем солнечным циклам. Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) объясняет образование солнечных пятен так: горячая материя из внутренней части Солнца поднимается на поверхность. Этот процесс может быть затруднен местными усилениями магнитного поля Солнца. В результате на поверхности Солнца образуются более холодные области, которые видны как солнечные пятна.

Магнитное поле, подобное пузырьку мыльной воды

"Солнечное пятно состоит из очень сильного магнитного поля. Оно в несколько тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли", — объяснил Соланки.

По данным Европейского космического агентства (ESA), в ходе этого процесса в космос могут быть выброшены высокоэнергетические частицы в количестве нескольких десятков миллиардов тонн. Они могут достигнуть Земли, находящейся примерно в 150 миллионах километров, за несколько часов. Магнитосфера, защитный слой Земли,

"Распадается, как мыльный пузырек, и он, так сказать, лопнет". — поясняет Соланки.

За последние 150 лет не было крупных солнечных бурь

Согласно мнению Соланки, это может привести к повреждениям спутников. Возможен также сбой в электросетях.

"Это уже случалось, в основном в более высоких широтах. Но за последние 150 лет у нас не было настоящих крупных солнечных бурь. Так что ситуация может стать еще хуже", — подчеркнул исследователь.

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