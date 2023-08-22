Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Восемь признаков, указывающих на слабую иммунную систему
Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования
В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США

Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?

3:14
Наука

Когда Солнце особенно активно, на его поверхности появляются пятна. Излучение энергии, называемое извержениями, может распространяться со скоростью света и даже поразить Землю.

Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?
Фото: Вадим Савицкий

Согласно данным американского управления атмосферы и океана (NOAA), в настоящее время количество солнечных пятен находится на самом высоком уровне за последние 20 лет. В ближайшие годы, вероятно, произойдет больше солнечных бурь, сообщил Сами Соланки, директор Института исследования солнечной системы Макса Планка (MPS).

Солнечные бури могут вернуть человечество в каменный век

На Земле солнечные бури, в лучшем случае, проявляются в виде красивых полярных сияний. Однако особенно сильные солнечные бури могут настолько сдавить магнитное поле, что электрически заряженные частицы могут достичь поверхности Земли. В худшем случае это может привести к тому, что человечество вернется в каменный век.

Как образуются солнечные пятна

Солнце периодически проходит через фазы повышенной и пониженной активности. Длительность солнечного цикла составляет около одиннадцати лет. В настоящее время Солнце находится в солнечном цикле 25, и согласно данным NOAA, количество солнечных пятен уже превысило максимум предыдущего цикла.

Тем не менее, Соланки подчеркнул, что цикл 24 был крайне слабым. Количество солнечных пятен в настоящее время находится в среднем диапазоне по всем солнечным циклам. Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) объясняет образование солнечных пятен так: горячая материя из внутренней части Солнца поднимается на поверхность. Этот процесс может быть затруднен местными усилениями магнитного поля Солнца. В результате на поверхности Солнца образуются более холодные области, которые видны как солнечные пятна.

Магнитное поле, подобное пузырьку мыльной воды

"Солнечное пятно состоит из очень сильного магнитного поля. Оно в несколько тысяч раз сильнее, чем магнитное поле Земли", — объяснил Соланки.

По данным Европейского космического агентства (ESA), в ходе этого процесса в космос могут быть выброшены высокоэнергетические частицы в количестве нескольких десятков миллиардов тонн. Они могут достигнуть Земли, находящейся примерно в 150 миллионах километров, за несколько часов. Магнитосфера, защитный слой Земли,

"Распадается, как мыльный пузырек, и он, так сказать, лопнет". — поясняет Соланки.

За последние 150 лет не было крупных солнечных бурь

Согласно мнению Соланки, это может привести к повреждениям спутников. Возможен также сбой в электросетях.

"Это уже случалось, в основном в более высоких широтах. Но за последние 150 лет у нас не было настоящих крупных солнечных бурь. Так что ситуация может стать еще хуже", — подчеркнул исследователь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"

Американский наёмник пообещал отцу рассказать о миссии ВСУ, как только вернётся с задания.

DM: наёмник ВСУ из США пообещал рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять", но погиб
Генерал Сергей Суровикин снят с должности командующего ВКС России
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Последние материалы
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США
Иран представил новый боевой беспилотник
ООН создает цифровую армию для борьбы с онлайн-дезинформацией
Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики РФ
Гепрокуратура; У бывшего замглавы Сочи изъяли активы на 192 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников