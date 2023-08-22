TikTok использует геолокацию украинских военных ВСУ в собственных целях

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Популярный сервис для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащий компании "ByteDance" — TikTok использует геолокацию ВСУ в собственных целях.

Фото: "TikTok on iPhone" by Nordskov Media is marked with CC0 1.0.

Об этом заявил украинский эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

По его словам, когда солдаты армии Украины выкладывают свои ролики с фронта, Китай собирает данную информацию для разведки и, возможно, передает России.

"TikTok сливает максимально всё о вас и вашем телефоне. Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, они знают о вас всё. И фотографии, и все пароли у них", — подытожил эксперт из Незалежной.

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