Популярный сервис для создания и просмотра коротких видеороликов, принадлежащий компании "ByteDance" — TikTok использует геолокацию ВСУ в собственных целях.
Об этом заявил украинский эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.
По его словам, когда солдаты армии Украины выкладывают свои ролики с фронта, Китай собирает данную информацию для разведки и, возможно, передает России.
"TikTok сливает максимально всё о вас и вашем телефоне. Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, они знают о вас всё. И фотографии, и все пароли у них", — подытожил эксперт из Незалежной.
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