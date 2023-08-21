С возвращением с фронта ветеранов, в украинском обществе серьёзно растёт напряжение.
Об этом сообщил экс-депутат Рады Украины Олег Царёв.
"Фронтовики возвращаются обиженные: мы воевали, а в Киеве зарабатывали на взятках, воровали. Это всё вызывает очень сильное напряжение", — в интервью "Украине.Ру" сказал бывший нардеп.
По его словам, на Украине у населения немало оружия на руках, а значит, будущие разборки будут кровавые — большое количество вооружённых украинцев захотят отобрать власть и полномочия у тех, которые сидят в Киеве на деньгах.
Это произойдёт по всей стране, и с этим ничего поделать будет нельзя, потому что те, кто должен защищать власть, поддержат фронтовиков.
"Единственное, что сейчас спасает Зеленского, это фронт", — подытожил Царёв.
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