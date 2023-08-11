В Сербии шахтёры случайно наткнулись на древнеримский корабль

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

В июле текущего года шахтеры, работавшие в Сербии, сделали удивительную археологическую находку — они обнаружили древнеримский корабль, скрытый под землей. Это открытие вызвало немалый интерес ученых и поклонников истории, сообщает Lenta.ru.

Фото: Fotodom.ru/ Rex Features

Найденные первые следы древнего судна не остались незамеченными. Шахтеры сразу же связались с археологами, чтобы сообщить о своей находке. Специалисты приступили к раскопкам, и их усилия не прошли даром. Благодаря влажности, которая сохранилась в древесных материалах корабля и песке, который его окружал, удалось достичь относительной сохранности 13-метровой конструкции. Одним из главных вызовов для археологов стало сохранение подходящего уровня влажности во время раскопок, чтобы избежать дополнительных повреждений.

Точный возраст обнаруженного корабля пока остается неопределенным. Однако археолог Миомир Корач высказывает предположение, что судно могло быть построено и использовано примерно в III-IV веках нашей эры. Этот период соответствует времени существования римского города Виминациум. Город располагался вблизи современного Белграда, на расстоянии около 70 километров. Виминациум был важной столицей римской провинции Верхняя Мезия и насчитывал около 45 тысяч жителей. Считается, что обнаруженное судно могло использоваться для перевозок на притоке, связывавшем город с рекой Дунай.

Важно отметить, что это не первый раз, когда римские корабли обнаруживаются в данном регионе. Причем все ранее найденные суда также не содержали следов битвы или пожара. Это заставляет специалистов задуматься о судьбе этих кораблей и причинах их скрытности на дне реки. По словам Корача, отсутствие груза на борту может указывать на то, что корабли были намеренно затоплены или оставлены внезапным вторжением варваров, в результате чего римские войска были вынуждены отступить.

Ученые, занимающиеся археологическими раскопками, имеют планы по извлечению найденного корабля и установке его в музее под открытым небом, посвященном истории Виминация. Однако безопасное извлечение такой артефакта потребует инженерных решений нестандартного типа. По словам Младена Йовичича, члена археологической группы, специалисты работают над разработкой специального подъемного крана для этой цели.

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Корабли Древнего Рима