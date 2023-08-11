Nature: открыт ген, блокирующий распространение ВИЧ-инфекции

В настоящее время глобальный консорциум исследователей обнаружил новую генетическую вариацию у лиц африканского происхождения. Этот недавно обнаруженный генетический признак, по-видимому, накладывает ограничения на репликацию ВИЧ после заражения.

Фото: https://assets.newatlas.com/

Новаторское открытие и его последствия

Саймон Маллал, известный патолог и один из основных авторов исследования, работающий в Университете Мердока в Перте (Австралия), утверждает:

"Последствия этого открытия могут прояснить снижение вирусной нагрузки, наблюдаемое у отдельных представителей этих демографических групп. Такое снижение препятствует репликации и передаче вируса".

Это открытие, меняющее парадигму исследований, потенциально открывает путь к созданию новых противовирусных препаратов, подобно предыдущим достижениям, связанным с выявленными генетическими отклонениями.

Противодействие репликации ВИЧ

В ходе недавнего исследования, проведенного среди африканцев, живущих с ВИЧ-1 был выявлен интригующий парадокс. Оказалось, что 16 генетических вариаций препятствуют репликации ВИЧ, что является отклонением от ранее наблюдавшейся закономерности, сообщает ScienceAlert со ссылкой на научный журнал Nature.

Примечательно, что эти генетические изменения сгруппировались вокруг гена CHD1L, расположенного на хромосоме 1. Одна конкретная генетическая замена оказалась доминирующей и коррелировала со снижением уровня вируса в фазе хронической инфекции — важнейшим показателем, определяющим риск передачи и вероятность прогрессирования заболевания.

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