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Twitter удалил проверку фактов на одном из постов

1:51
Наука » Технологии

Во вторник, на платформе X, недавно переименованной версии Twitter, была удалена проверка фактов из поста, опубликованного владельцем компании Илоном Маском. В своем посте Маск связал остановку сердца, перенесенную баскетболистом Бронни Джеймсом из колледжа, с вакциной от Covid-19. Это последнее утверждение миллиардера, который все чаще продвигает теории заговора и маргинальные идеи.

Twitter удалил проверку фактов на одном из постов
Фото: pixabay.com

Маск ответил на сообщение о остановке сердца Джеймса, заявив, что нельзя однозначно приписывать это вакцине, но также нельзя ничего исключать. Он отметил, что миокардит является известным побочным эффектом вакцины против Covid-19.

Однако после опубликованного поста Маска, проверка фактов была удалена. В этой проверке отмечалось, что риск миокардита, редкого состояния, связанного с воспалением слоя стенки сердца, гораздо выше после заражения Covid, чем после получения вакцины против Covid-19. Это было подтверждено ссылками на статьи из CBS News и Йельской медицинской школы. Кроме того, проверка фактов указала, что у мальчиков-подростков риск миокардита после заражения Covid был примерно в два раза выше, чем после получения второй дозы вакцины.

Неясно, почему проверка фактов была удалена, так как она появилась через функцию платформы «Заметки сообщества». Маск не предоставил дополнительных комментариев по этому вопросу после своего поста, который больше не содержит проверку фактов.

В настоящее время нет подробностей о состоянии Джеймса и том, что стало причиной его остановки сердца.

Twitter - социальная сеть, запрещенная в России.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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