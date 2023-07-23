The Journal of Retailing: На вкус вина влияет не только его качество

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) сделали интересное открытие: удовольствие, получаемое от дегустации вина, зависит не только от жидкости в бокале. Скорее, на него влияют различные внешние факторы, включая обстановку, роскошь марки вина и общий социальный опыт. Это исследование было опубликовано в журнале The Journal of Retailing.

Фото: freepik.com

Влияние обстановки на впечатления от дегустации вина

В течение трех лет авторы подробно изучали несколько виноделен, чтобы тщательно зафиксировать впечатления посетителей во время дегустации вин. В ходе исследования изучались различные аспекты, такие как особенности дизайна винодельни, живописные виды из окон, звучащая музыка и освещение. Учитывалось даже социальное взаимодействие между персоналом и клиентами.

Полученные результаты в подавляющем большинстве случаев подтверждают мысль о том, что впечатления потребителей от посещения винодельческих предприятий очень индивидуализированы. Оказалось, что на их впечатления влияют не только эстетика винодельни, обслуживание и само вино, но и общие впечатления от дегустации. Например, опытные посетители уделяли особое внимание социальному взаимодействию и атмосфере винодельни, и чем лучше были эти элементы, тем выше потребители оценивали качество вина.

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