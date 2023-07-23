Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
Турпром: Скоро туристы в космосе займутся сексом, но им предсказали фиаско
Депутат Госдумы РФ Новиков усомнился в помощи НАТО Киеву в разблокировке зернового коридора
Три правила выбора макарон: Как не ошибиться при покупке
В Конго военнослужащий застрелил девятерых детей на похоронах своего ребёнка
JAMA: Найден препарат, помогающий бросить курение
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек
GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов
Dark SRF: Новый взгляд на тайны темной материи

Frontiersin: Кофе действует на мозг лучше чем "чистый" кофеин

1:34
Наука

В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Минью (Португалия), были обнаружены интригующие свойства кофе. Оказалось, что бодрость, которую мы испытываем после чашки кофе, зависит не только от кофеина. Биологи исследовали две группы людей: одной группе предложили выпить кофе, а другой дали чистый кофеин, разведенный в воде. Затем всем добровольцам было проведено сканирование мозга с помощью магнитно-резонансной томографии, сообщает Frontiersin.

Frontiersin: Кофе действует на мозг лучше чем "чистый" кофеин
Фото: corp.wtcmoscow.ru

Когнитивное воздействие кофе

Полученные результаты поразили ученых. У тех, кто употреблял кофе, помимо ожидаемой реакции на кофеин, были обнаружены заметные изменения в некоторых областях мозга, отвечающих за память, бдительность и интеллектуальную деятельность. Это говорит о том, что кофе действительно способствует повышению работоспособности и эффективности мышления. У второй группы добровольцев, напротив, наблюдался только стимулирующий эффект без дополнительных изменений в мозге.

Раскрытие силы соединений кофе

Полученные результаты свидетельствуют о том, что благотворное влияние на организм человека оказывает не только кофеин, но и другие вещества, содержащиеся в кофе. Более того, исследователи установили, что чем реже человек употребляет кофе, тем сильнее проявляется его благотворное влияние. В связи с этим медики рекомендуют ограничивать потребление кофе до одной-трех чашек в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Влияние кофе на мужское здоровье и результаты в спорте.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В НАТО признали шанс российской армии на остановку наступления боевиков ВСУ

У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.

Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
Смертельное природное явление накрыло США и Европу
Ищенко: если армия России надавит — боевики ВСУ побегут
"Расстраивалась до слёз": пустые залы на концерте группы "Сплин" показала Ксения Собчак
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В РФ заявили об отсутствии целей для Черноморского флота России
Поздно спохватились: Европа обнаружила "внезапную" пропажу
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Под Одессой российские ракеты бьют по мосту в Затоке
Последние материалы
Daily Express: симптом рака щитовидной железы можно увидеть в зеркале
Турпром: Скоро туристы в космосе займутся сексом, но им предсказали фиаско
Депутат Госдумы РФ Новиков усомнился в помощи НАТО Киеву в разблокировке зернового коридора
Три правила выбора макарон: Как не ошибиться при покупке
В Конго военнослужащий застрелил девятерых детей на похоронах своего ребёнка
JAMA: Найден препарат, помогающий бросить курение
Растение Давидия: прекрасное украшение сада
С греческого острова Родос из-за пожаров эвакуировали 19 тысяч человек
GISMETEO: Повышение уровня СО2 приводит к увеличению количества штормов
Dark SRF: Новый взгляд на тайны темной материи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников