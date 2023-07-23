Frontiersin: Кофе действует на мозг лучше чем "чистый" кофеин

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Минью (Португалия), были обнаружены интригующие свойства кофе. Оказалось, что бодрость, которую мы испытываем после чашки кофе, зависит не только от кофеина. Биологи исследовали две группы людей: одной группе предложили выпить кофе, а другой дали чистый кофеин, разведенный в воде. Затем всем добровольцам было проведено сканирование мозга с помощью магнитно-резонансной томографии, сообщает Frontiersin.

Фото: corp.wtcmoscow.ru

Когнитивное воздействие кофе

Полученные результаты поразили ученых. У тех, кто употреблял кофе, помимо ожидаемой реакции на кофеин, были обнаружены заметные изменения в некоторых областях мозга, отвечающих за память, бдительность и интеллектуальную деятельность. Это говорит о том, что кофе действительно способствует повышению работоспособности и эффективности мышления. У второй группы добровольцев, напротив, наблюдался только стимулирующий эффект без дополнительных изменений в мозге.

Раскрытие силы соединений кофе

Полученные результаты свидетельствуют о том, что благотворное влияние на организм человека оказывает не только кофеин, но и другие вещества, содержащиеся в кофе. Более того, исследователи установили, что чем реже человек употребляет кофе, тем сильнее проявляется его благотворное влияние. В связи с этим медики рекомендуют ограничивать потребление кофе до одной-трех чашек в день.

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Влияние кофе на мужское здоровье и результаты в спорте.