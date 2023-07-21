Оксфордские ученые провели исследование и установили, что веганская диета положительно влияет на состояние окружающей среды, сообщает The Guardian.
Сокращая потребление мясных и молочных продуктов, человечество может оказать положительное влияние на состояние планеты. Такое сокращение приводит к уменьшению вредных выбросов в атмосферу на 75%. Производство мяса оказывает пагубное влияние на почву и воду, способствуя повышению глобальной температуры из-за парникового эффекта.
Такой тип питания позволяет на 54% сократить потребление воды и на 66% уменьшить негативное воздействие на дикую природу. Кроме того, переход на растительную диету может положительно сказаться на общем самочувствии и здоровье человека.
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