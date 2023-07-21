The Guardian: Отказ от мяса помогает спасти планету

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Оксфордские ученые провели исследование и установили, что веганская диета положительно влияет на состояние окружающей среды, сообщает The Guardian.

Фото: здоровое-питание.рф

Сокращение потребления мяса для экологии планеты

Сокращая потребление мясных и молочных продуктов, человечество может оказать положительное влияние на состояние планеты. Такое сокращение приводит к уменьшению вредных выбросов в атмосферу на 75%. Производство мяса оказывает пагубное влияние на почву и воду, способствуя повышению глобальной температуры из-за парникового эффекта.

Положительное воздействие веганства на окружающую среду

Такой тип питания позволяет на 54% сократить потребление воды и на 66% уменьшить негативное воздействие на дикую природу. Кроме того, переход на растительную диету может положительно сказаться на общем самочувствии и здоровье человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

7 мифов о веганстве. Моя история отказа от мяса.