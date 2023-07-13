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Вселенная оказалась вдвое старше, чем предполагалось

1:33
Наука

По мнению физика-теоретика Раджендры Гупты из Оттавского университета (Канада), вышедшая из употребления космологическая теория может дать новый взгляд на аномалии, наблюдаемые в нашей Вселенной. Объединив существующую теорию расширяющейся Вселенной с внешним объяснением, известным как гипотеза усталого света, Гупта предлагает альтернативный сценарий возникновения Большого взрыва, предполагая, что он мог произойти 26,7 млрд. лет назад, что вдвое превышает возраст, предсказываемый современными моделями.

Вселенная оказалась вдвое старше, чем предполагалось
Фото: pixabay.com

Сдвиг в перспективе

Новая модель Гупты значительно расширяет временные рамки формирования галактик, определяя возраст Вселенной в 26,7 млрд лет вместо ранее предполагавшихся 13,7 млрд лет. Эта альтернативная точка зрения также решает проблему, связанную с тем, что древние галактики, несмотря на большую массу, кажутся меньше, чем ожидалось.

Пересмотр теории

Одним из недостатков теории "усталого света" является сопутствующая потеря энергии и импульса световых волн, что должно сказываться на внешнем виде удаленных объектов. Парадоксально, но необычайно маленький вид древних галактик может стать поводом для пересмотра этой гипотезы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Вселенная-Начало.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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