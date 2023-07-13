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Озеленение океана несёт угрозу для человечества

1:45
Наука

Спутниковые снимки, полученные в течение двух десятилетий, выявили удивительную тенденцию — океаны Земли становятся все более зелеными. Это значительное изменение цвета указывает на глубокое воздействие климатических изменений на популяции фитопланктона, подчеркивая последствия потепления климата.

Озеленение океана несёт угрозу для человечества
Фото: www.sciencealert. com/images/2023/07/GreenOcean.jpg

Краткосрочные последствия

Мы уже наблюдаем серьезные краткосрочные последствия вызванного жарой цветения фитопланктона. Эти внезапные популяционные взрывы приводят к истощению кислорода в окружающей среде и образованию гипоксических мертвых зон, из которых не все организмы могут выбраться.

Однако долгосрочные последствия этого явления остаются во многом неизвестными и требуют дальнейшего изучения.

Долгосрочные сдвиги

Важно отметить, что, хотя фитопланктон и является существенным фактором озеленения океана, он не является единственной причиной, что признают исследователи. Тем не менее, проведенный ими анализ хорошо согласуется с современной моделью, предсказывающей реакцию океанических экосистем на изменение климата.

Однако в силу способности фитопланктона влиять на различные аспекты окружающей среды, включая температуру, доступность питательных веществ, уровень освещенности, а также его положение в качестве основы морской пищевой цепи, распространение фитопланктона может привести к значительным и далеко идущим изменениям. Эти изменения могут повлиять на такие ресурсы, как природоохранные зоны и рыболовство.

Исследование, подтверждающее эти открытия, опубликовано в престижном научном журнале Nature.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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