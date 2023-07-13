Спутниковые снимки, полученные в течение двух десятилетий, выявили удивительную тенденцию — океаны Земли становятся все более зелеными. Это значительное изменение цвета указывает на глубокое воздействие климатических изменений на популяции фитопланктона, подчеркивая последствия потепления климата.
Мы уже наблюдаем серьезные краткосрочные последствия вызванного жарой цветения фитопланктона. Эти внезапные популяционные взрывы приводят к истощению кислорода в окружающей среде и образованию гипоксических мертвых зон, из которых не все организмы могут выбраться.
Однако долгосрочные последствия этого явления остаются во многом неизвестными и требуют дальнейшего изучения.
Важно отметить, что, хотя фитопланктон и является существенным фактором озеленения океана, он не является единственной причиной, что признают исследователи. Тем не менее, проведенный ими анализ хорошо согласуется с современной моделью, предсказывающей реакцию океанических экосистем на изменение климата.
Однако в силу способности фитопланктона влиять на различные аспекты окружающей среды, включая температуру, доступность питательных веществ, уровень освещенности, а также его положение в качестве основы морской пищевой цепи, распространение фитопланктона может привести к значительным и далеко идущим изменениям. Эти изменения могут повлиять на такие ресурсы, как природоохранные зоны и рыболовство.
Исследование, подтверждающее эти открытия, опубликовано в престижном научном журнале Nature.
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