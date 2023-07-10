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Компания SpaceX допустила утечку радиации в космос

2:09
Наука

Последние исследования показывают, что электроника на борту спутников Starlink компании SpaceX непреднамеренно излучает низкочастотные радиоволны, не входящие в предназначенные для них диапазоны. Эти помехи потенциально могут помешать нашим возможностям проводить астрономические наблюдения.

Компания SpaceX допустила утечку радиации в космос
Фото: REX/ Shutterstock

Непреднамеренное излучение

В своем исследовании Ди Вруно и его коллеги использовали сеть LOFAR (LOW Frequency ARray) в Европе, состоящую из примерно 20 000 радиоантенн, распределенных в 52 местах. Благодаря замечательной чувствительности этой сети они наблюдали за 68 спутниками, входящими в созвездие Starlink. Как и ожидалось, они обнаружили электромагнитную утечку. Исследование было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Похоже, что это излучение является непреднамеренным и исходит от электронных систем спутников. Важно отметить, что оно не нарушает никаких правил. Хотя Международная электротехническая комиссия накладывает строгие ограничения на электрические устройства на Земле для борьбы с электромагнитными помехами, эти правила не распространяются на космос.

Хотя в настоящее время влияние этого непреднамеренного радиосигнала относительно невелико, нет никакой гарантии, что так будет и дальше. По мере запуска все большего количества спутников, которые вносят свой вклад в эту непреднамеренную радиоутечку, ее яркость неизбежно будет возрастать.

Работа над ошибками

К счастью, решение уже найдено. Исследователи поддерживают контакт со SpaceX, которая активно работает над смягчением или устранением этой непреднамеренной утечки. Кроме того, мы все еще находимся на ранних стадиях развития технологии спутниковых группировок, несмотря на многочисленные аппараты, уже находящиеся на орбите.

Это раннее обнаружение утечки спутникового радиосигнала дает возможность соответствующим образом скорректировать будущие конструкции, пока регулирующие органы устраняют этот непредвиденный пробел в официальных правилах.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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