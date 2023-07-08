Обычное лекарство от гипертонии продлевает жизнь и замедляет старение

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Рилменидин, препарат от гипертонии, недавно продемонстрировал способность замедлять процесс старения у червей. Это открытие открывает новые возможности для людей, поскольку предполагает, что рилменидин может потенциально увеличить продолжительность нашей жизни и способствовать улучшению здоровья в более зрелом возрасте. Исследование с подробным описанием этих результатов было опубликовано в журнале Aging Cell.

Фото: pixabay.com

Рилменидин и ограничение калорийности пищи

Выбор рилменидина для данного исследования был основан на результатах предыдущих исследований, которые показали, что он имитирует эффект ограничения калорий на клеточном уровне. Ограничение калорийности — практика, при которой снижается доступная энергия при сохранении адекватного питания, — показало увеличение продолжительности жизни в различных моделях животных.

Многообещающие результаты

В серии тестов, проведенных международной группой исследователей, молодые и старые черви Caenorhabditis elegans, обработанные рилменидином, продемонстрировали большую продолжительность жизни и значительное улучшение различных показателей здоровья. Эти результаты согласуются с первоначальной гипотезой исследователей о том, что рилменидин может дать эффект, сравнимый с ограничением калорий.

Потенциальная альтернатива низкокалорийным диетам

Низкокалорийные диеты часто трудно соблюдать, и они могут вызвать ряд побочных эффектов, включая поредение волос, головокружение и хрупкость костей. С другой стороны, рилменидин обещает стать препаратом против старения, который может обеспечить те же преимущества, что и низкокалорийные диеты, но при этом будет более переносимым для организма.

Последствия для будущих исследований

Хотя исследования еще только начинаются, результаты, полученные в ходе испытаний на червях и мышах, свидетельствуют о перспективности рилменидина в качестве препарата против старения. Для того чтобы убедиться в его эффективности на людях, необходимы дальнейшие исследования. Однако уже эти первые результаты проливают свет на возможности и механизмы действия рилменидина.

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