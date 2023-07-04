Gizmochina: китайские инженеры создали велосипед с нейросетью

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Urtopia, китайский производитель электронных велосипедов и пионер в индустрии электрических велосипедов, покорил мир велоспорта на выставке Eurobike 2023, представив свое революционное творение — первый в мире электронный велосипед, интегрированный с ChatGPT, сообщает Gizmochina. Разработанный OpenAI, ChatGPT является передовой языковой моделью, которая уже успела зарекомендовать себя в этой области.

Фото: www.gizmochina. com/wp-content/uploads/2023/06/urtopia-e-bike-1024x512.webp

Интеграция ChatGPT

Во время мероприятия компания Urtopia представила демонстрационную модель, показывающую бесшовную интеграцию ChatGPT в функциональные возможности электронного велосипеда. Простым нажатием кнопки на левом руле пользователи могли активировать голосовой помощник ChatGPT, инициируя динамичный разговор о многочисленных преимуществах езды на велосипеде. В режиме реального времени голосовой помощник ChatGPT давал информативные и увлекательные ответы, обогащая опыт и знания велосипедиста во время его поездки.

Стремление компании Urtopia к прогрессу

Компания Urtopia заявила о своей приверженности разработке готовой к выходу на рынок версии электронного велосипеда с интеграцией ChatGPT. Хотя конкретные детали относительно даты выпуска и цены остаются нераскрытыми, сам потенциал этой инновации уже вызвал огромный энтузиазм в велосипедном сообществе и за его пределами.

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ФЕНОМЕН ChatGPT