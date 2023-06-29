Учёные случайно открыли новый изотоп астатина

3:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно стало известно о революционном научном открытии — совершенно новом изотопе астатина, редчайшего элемента, найденного в земной коре нашей планеты. Этот изотоп, получивший название 190astatine, содержит 85 протонов и 105 нейтронов, что делает его самой легкой и интересной формой астатина, обнаруженной на сегодняшний день. Последствия этой находки весьма значительны, поскольку она способна расширить наше понимание альфа-распада, структуры атомных ядер и присущих им ограничений.

Фото: https://promdevelop.com/

Астатин: Загадочный элемент

Астатин, отличающийся высокой радиоактивностью и крайней нестабильностью, существует исключительно как промежуточный продукт в процессе распада более тяжелых элементов. Он быстро превращается в более легкие элементы, играя тем самым роль переходного посредника. Наиболее стабильным изотопом астатина является 210-астатин, период полураспада которого составляет чуть более 8 часов, в то время как у большинства изотопов период полураспада длится всего несколько секунд.

Учитывая его быстротечное существование, астатин чрезвычайно дефицитен в природе. Он образуется и рассеивается, теряя протоны и нейтроны, пока, наконец, не достигнет стабильной формы, такой как висмут или радон. Следовательно, его свойства преимущественно предполагаются и остаются неопределенными.

Продвижение исследований

Чтобы облегчить проведение этого новаторского исследования, ученые использовали газонаполненный сепаратор отдачи. Этот передовой аппарат специально разработан для экспериментов по термоядерному испарению, в которых тяжелые ионы ускоряются по направлению к ядрам-мишеням, что приводит к слиянию элементов и последующему распаду с помощью альфа-процесса. Этот распад включает испускание альфа-частиц, состоящих из двух протонов и двух нейтронов (подобно гелию), до тех пор, пока система не стабилизируется.

В данном исследовании ученые направляли ионы 84-стронция на атомы серебра, тщательно изучая получаемые продукты распада. Удивительно, но их главной целью не было открытие 190астатина; тем не менее, он неожиданно появился как замечательный результат их усилий.

Значительный скачок вперед

Полученные результаты удивительно хорошо согласуются с существующими знаниями об астатине и явлениях альфа-распада. Примечательно, что период полураспада изотопа 190астатина составляет всего 1 миллисекунду, а уровень энергии — 7 750 килоэлектронвольт, что находится в ожидаемом диапазоне. Кроме того, процесс распада был быстрым и беспрепятственным, что указывает на немедленный переход, который контрастирует с замедленным распадом, наблюдаемым у некоторых радиоактивных изотопов более тяжелых элементов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какие атомы на ощупь?