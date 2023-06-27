С космодрома "Восточный" в Амурской области был запущен метеоспутник "Метеор-М" № 2-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
Объект уже вышел на околоземную орбиту, он будет изучать природные ресурсы Земли, а также исследовать климат и окружающую среду.
Спутник был выведен при помощи разгонного блока "Фрегат", который выводит на орбиту прочие аппараты, принадлежащие как России, так и другим странам.
Напомним, в мае 2023 года на околоземную орбиту был выведен радиолокационный спутник "Кондор-ФКА". Его задачей является слежка за украинскими боевиками, а также переброской военной техники на Украине.
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