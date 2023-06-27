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С космодрома "Восточный" на околоземную орбиту выведен спутник "Метеор-М"

0:46
Наука

С космодрома "Восточный" в Амурской области был запущен метеоспутник "Метеор-М" № 2-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Объект уже вышел на околоземную орбиту, он будет изучать природные ресурсы Земли, а также исследовать климат и окружающую среду.

Спутник был выведен при помощи разгонного блока "Фрегат", который выводит на орбиту прочие аппараты, принадлежащие как России, так и другим странам.

Напомним, в мае 2023 года на околоземную орбиту был выведен радиолокационный спутник "Кондор-ФКА". Его задачей является слежка за украинскими боевиками, а также переброской военной техники на Украине.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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