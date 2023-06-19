Nutrients: интервальное голодание снижает риск ожирения и сахарного диабета

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа учёных из Университета Джорджии провела исследование, которое помогло сделать интересные выводы о связи режима питания и рисков развития ожирения и диабета второго типа. Результаты работ опубликованы в журнале Nutrients.

Фото: Google.ru

В ходе анализа множества предыдущих исследований специалисты обнаружили, что трёхразовое питание с перекусами может иметь негативные последствия для организма. Такой режим повышает уровень инсулина, что способствует развитию ожирения и диабета.

Интервальное голодание, основанное на уменьшенном количестве приёмов пищи и периодах пищевого поста, оказывает положительное влияние на здоровье. Оно способствует снижению уровня инсулина и глюкозы. Учёные оценивают, что интервальное голодание может помочь сократить потребление калорий.

Данное исследование подтвердило, что такой тип питания оказывает регулирующее воздействие на гормоны, которые контролируют аппетит и уровень энергии. Учёные рекомендуют обратить внимание именно на интервальное голодание для поддержания здоровья.

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Интервальное голодание: Как правильно начать.