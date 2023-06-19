DM: оптометрист Кайла Блэк проинформировала, как выявить диабет по глазам

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оптометрист Кайла Блэк поделилась информацией о том, как диабет второго типа может влиять на здоровье глаз. Эксперт перечислила пять симптомов, которые могут указывать на серьёзные изменения в организме.

Фото: pro.rbc.ru

Как пишет Daily Mail (DM), признаки включают постепенное ухудшение зрения, его внезапную потерю, появление "червячков" или других плавающих фигур, размытость, а также боли и покраснение глаз.

Оптометрист объяснила, что эти симптомы могут быть связаны с диабетической ретинопатией - осложнением, возникающим при данной болезни. Они проявляются из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке из-за высокого уровня сахара в крови. Без лечения такого осложнения в долгосрочной перспективе может возникнуть даже слепота.

"Очевидные симптомы могут не проявляться до того момента, когда заболевание не перейдёт в более тяжёлую стадию. Эти симптомы не обязательно говорят о том, что у вас диабет, но при их появлении важно провериться у врача", — утверждает Блэк.

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