Российскими учёными разработан новейший комплекс, способный уничтожать новообразования в организме человека сфокусированным ультразвуком.
Лечебно-диагностическую систему разработали специалисты Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского политехнического университета и Новосибирского приборостроительного завода. В настоящее время создатели уже приступили к клиническим испытаниям новинки, одновременно разрабатывая конкретные методики для врачей.
"Мы рассчитываем, что до конца этого года такие методики будут выработаны и со следующего года аппарат поступит на рынок", — подчеркнул представитель группы разработчиков Олег Ипатов в интервью агентству РИА Новости.
Прибор, по словам создателей, превосходит все зарубежные аналоги и позволяет избавляться от раковой опухоли на ранних стадиях быстро, безболезненно и без хирургического вмешательства.
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