РИА Новости: в России научились убивать раковые опухоли с помощью ультразвука

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Российскими учёными разработан новейший комплекс, способный уничтожать новообразования в организме человека сфокусированным ультразвуком.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Лечебно-диагностическую систему разработали специалисты Центра перспективных исследований Санкт-Петербургского политехнического университета и Новосибирского приборостроительного завода. В настоящее время создатели уже приступили к клиническим испытаниям новинки, одновременно разрабатывая конкретные методики для врачей.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года такие методики будут выработаны и со следующего года аппарат поступит на рынок", — подчеркнул представитель группы разработчиков Олег Ипатов в интервью агентству РИА Новости.

Прибор, по словам создателей, превосходит все зарубежные аналоги и позволяет избавляться от раковой опухоли на ранних стадиях быстро, безболезненно и без хирургического вмешательства.

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