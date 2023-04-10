В Росатоме рассказали об итогах выполнения программы по развитию атомной науки

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Росатом сообщил, что в прошлом году выполнили все запланированные научно-исследовательские работы программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ".

Программа включает разработку новых передовых технологий и материалов, образцов новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и управления реакциями термоядерного синтеза, а также атомных станций малой мощности.

По данным госкорпорации, стоимость 54 госконтрактов на работы в этой сфере составила 14,6 миллиарда рублей. Объём финансирования — 125,2 миллиарда рублей, из которых 24,5 — часть федерального бюджета.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв заявил, что деятельность учёных Росатома в 2022 году стала важнейшим шагом для развития страны. Как подчеркнул руководитель, специалисты работают над созданием отечественных наукоёмких технологий.

"Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьёзные проекты, которые будут способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других отраслей экономики", — сказал Лихачёв.

Ранее сообщалось, что Росэнергоатом в 2023 году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60.

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