После введения антироссийских санкций Запада начал испытывать серьёзные проблемы с автомобильным горючим. Сенат Франции законодательно разрешил заправлять отработанным фритюрным маслом топливные баки автомобилей, пишет издание EADaily.
Как заверяют французские парламентарии, такая мера поможет снизить уровень загрязнений и количество выбросов в атмосферу.
Экологи посчитали, что каждые десять литров использованного на кухне растительного масла можно превратить в восемь литров топлива.
Авторы материала уточняют, что пока такое горючее будет доступно только отдельным компаниям или сообществам, чьи автопарки заправляют из одного и того же специального насоса.
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