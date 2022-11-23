Во Франции разрешили заправлять автомобили отработанным фритюрным маслом

После введения антироссийских санкций Запада начал испытывать серьёзные проблемы с автомобильным горючим. Сенат Франции законодательно разрешил заправлять отработанным фритюрным маслом топливные баки автомобилей, пишет издание EADaily.

Как заверяют французские парламентарии, такая мера поможет снизить уровень загрязнений и количество выбросов в атмосферу.

Экологи посчитали, что каждые десять литров использованного на кухне растительного масла можно превратить в восемь литров топлива.

Авторы материала уточняют, что пока такое горючее будет доступно только отдельным компаниям или сообществам, чьи автопарки заправляют из одного и того же специального насоса.