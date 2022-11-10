В США растут запасы нефти и снижаются запасы бензина.
Аналитики прогнозировали рост запасов нефти лишь на 1,36 млн баррелей, в то время как в реальности резервы увеличились на 3,9 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что США вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть.
Как сообщает издание oilcapital.ru, с бензином в Штатах наблюдается противоположная ситуация. Запасы автомобильного топлива в стране снизились за неделю до минимума с ноября 2014.
Отмечается, что Америка заметно увеличила добычу нефти на 80 тыс. б/с.
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