Запасы бензина в США снизились за неделю до минимума с осени 2014

В США растут запасы нефти и снижаются запасы бензина.

Аналитики прогнозировали рост запасов нефти лишь на 1,36 млн баррелей, в то время как в реальности резервы увеличились на 3,9 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что США вынуждены свернуть план по введению ограничения цен на российскую нефть.

Как сообщает издание oilcapital.ru, с бензином в Штатах наблюдается противоположная ситуация. Запасы автомобильного топлива в стране снизились за неделю до минимума с ноября 2014.

Отмечается, что Америка заметно увеличила добычу нефти на 80 тыс. б/с.